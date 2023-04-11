США перевіряють достовірність опублікованих "засекречених документів" - Білий дім

ukru
Ексклюзив
15:02 • 63492 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 111762 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 138289 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 297628 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 202601 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 184301 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 300682 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457366 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347782 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357904 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208725 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 171397 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171975 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 126646 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83895 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 297734 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 300747 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 525151 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 657886 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 680024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 55818 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83923 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171999 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208756 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 211924 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

США перевіряють достовірність опублікованих "засекречених документів" - Білий дім

США перевіряють достовірність опублікованих "засекречених документів" - Білий дім

Київ • УНН

 • 1380306 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сполучені Штати перевіряють опубліковані "засекречені військові документи" щодо українського контрнаступу та наразі не можуть назвати достовірним жоден з них, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, відомо, що деякі з документів - підроблені, повідомляє УНН з посиланням на брифінг посадовця.

Цитата

"Ми знаємо, що деякі з них були підроблені. Я не буду говорити про дійсність усіх документів, які, як ви знаєте, не відразу здаються підробленими. Ми все ще перевіряємо дійсність усіх документів, які, як нам відомо, є... Наразі ми не можемо говорити про правдивість і достовірність будь-якого з цих документів. Ми це вивчаємо. Міністерство оборони докладає зусиль, щоб вивчити це", - повідомив Кірбі.

Деталі

За його словами, президента США Джо Байдена поінформували про "витік" наприкінці минулого тижня, він підтримував зв’язок з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних. Кірбі зазначив, що наразі Міністерство оборони США керує міжвідомчими зусиллями, щоб розглянути будь-які наслідки для національної безпеки, які можуть виникнути. Міністерство юстиції США веде кримінальне розслідування, додав він.

"Немає жодних виправдань для того, щоб документи такого роду були у відкритому доступі. Вони не повинні бути публічними. Вони мають бути захищені, тож ми збираємося докопатися до суті. А потім, якщо буде потрібно вжити заходів, коли ми дізнаємося більше про масштаби того, що тут сталося, ми, очевидно, їх вживемо", - продовжив координатор.

Він висловив впевненість, що у межах розслідування розглянуть хронологію подій, а також закликав уникати спекуляцій щодо того, "що або хто може стояти за тим, що виглядає як потенційний витік секретної інформації". Кірбі наголосив, що "без підтвердження дійсності документів це інформація, яка не призначена для того, щоб бути відкритою".

Координатор також заперечив, що "документи" вплинуть на підтримку України і повторив слова Байдена, що Вашингтон підтримуватиме Київ "стільки, скільки необхідно". Підсумовуючи, він наголосив, що США будуть інформувати відповідних союзників і партнерів про хід розслідування, "наскільки це можливо".

Раніше

Журналісти The New York Times повідомили, що минулого тижня опублікували інформацію про нібито "засекречені військові документи", що стосуються ймовірно контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії.

8 квітня NYT опублікувало матеріал про те, що в соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, що описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні.

Генеральне управління розвідки Міноборони України повідомило, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" США та НАТО про контрнаступ ЗСУ є "підробкою" та "спецоперацією" російських спецслужб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59