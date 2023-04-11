США перевіряють достовірність опублікованих "засекречених документів" - Білий дім

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"Ми знаємо, що деякі з них були підроблені. Я не буду говорити про дійсність усіх документів, які, як ви знаєте, не відразу здаються підробленими. Ми все ще перевіряємо дійсність усіх документів, які, як нам відомо, є... Наразі ми не можемо говорити про правдивість і достовірність будь-якого з цих документів. Ми це вивчаємо. Міністерство оборони докладає зусиль, щоб вивчити це", - повідомив Кірбі.

Деталі

За його словами, президента США Джо Байдена поінформували про "витік" наприкінці минулого тижня, він підтримував зв’язок з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних. Кірбі зазначив, що наразі Міністерство оборони США керує міжвідомчими зусиллями, щоб розглянути будь-які наслідки для національної безпеки, які можуть виникнути. Міністерство юстиції США веде кримінальне розслідування, додав він.

"Немає жодних виправдань для того, щоб документи такого роду були у відкритому доступі. Вони не повинні бути публічними. Вони мають бути захищені, тож ми збираємося докопатися до суті. А потім, якщо буде потрібно вжити заходів, коли ми дізнаємося більше про масштаби того, що тут сталося, ми, очевидно, їх вживемо", - продовжив координатор.

Він висловив впевненість, що у межах розслідування розглянуть хронологію подій, а також закликав уникати спекуляцій щодо того, "що або хто може стояти за тим, що виглядає як потенційний витік секретної інформації". Кірбі наголосив, що "без підтвердження дійсності документів це інформація, яка не призначена для того, щоб бути відкритою".

Координатор також заперечив, що "документи" вплинуть на підтримку України і повторив слова Байдена, що Вашингтон підтримуватиме Київ "стільки, скільки необхідно". Підсумовуючи, він наголосив, що США будуть інформувати відповідних союзників і партнерів про хід розслідування, "наскільки це можливо".

Раніше

Журналісти The New York Times повідомили, що минулого тижня опублікували інформацію про нібито "засекречені військові документи", що стосуються ймовірно контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії.

8 квітня NYT опублікувало матеріал про те, що в соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, що описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні.

Генеральне управління розвідки Міноборони України повідомило, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" США та НАТО про контрнаступ ЗСУ є "підробкою" та "спецоперацією" російських спецслужб.