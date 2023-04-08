Підробка та спецоперація рф: розвідка відреагувала злив "секретних документів" про контрнаступ ЗСУ

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"Останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри по втратах з обох сторін. Частина інформації явно зібрана з відкритих джерел", - сказав він.

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За словами Юсова, тема потреб української армії багато обговорювалась на всіх рівнях.

"Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати", – зазначив представник ГУР МОУ.

Він додав, що контрнаступ буде, і головні плани ворог побачить і відчує на полі бою. Юсов також припустив, що росіяни могли підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні. Крім цього, представник ГУР МОУ прокоментував заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що з планом контрнаступу ознайомлені "не більше 5-ти людей у світі".

"Пан Данілов знає, про що говорить. Це надсекретна інформація. Остаточне рішення приймає українське військово-політичне керівництво", - підсумував Юсов.

Нагадаємо

Журналісти The New York Times повідомили, що цього тижня опублікували інформацію про нібито засекречені військові документи, що стосуються нібито контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії.

Сьогодні, 8 квітня, NYT опублікувало матеріал про те, що у соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter, коментуючи так звані злиті "секретні" військові дані США та НАТО, заявив, що метою цього зливу є "відвернути увагу" та "внести розколи".