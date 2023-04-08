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Подделка и спецоперация рф: разведка отреагировала слив "секретных документов" о контрнаступлении ВСУ

Подделка и спецоперация рф: разведка отреагировала слив "секретных документов" о контрнаступлении ВСУ

Киев • УНН

 • 820097 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" США и НАТО о контрнаступлении ВСУ являются "подделкой" и "спецоперацией" российских спецслужб, сообщил в эфире национального телемарафона представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 7 апреля, передает УНН.

Цитата

"Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников", - сказал он.

Детали

По словам Юсова, тема потребностей украинской армии много обсуждалась на всех уровнях.

"Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать", – отметил представитель ГУР МОУ.

Он добавил, что контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на поле боя. Юсов также предположил, что россияне могли подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине. Кроме этого, представитель ГУР МОУ прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что с планом контрнаступления ознакомлены "не более 5-ти человек в мире".

"Господин Данилов знает, о чем говорит. Это сверхсекретная информация. Окончательное решение принимает украинское военно-политическое руководство", - подытожил Юсов.

Напомним

Журналисты The New York Times сообщили, что на этой неделе опубликовали информацию о якобы засекреченных военных документах, касающихся якобы контрнаступления Сил обороны Украины в войне против россии.

Сегодня, 8 апреля, NYT опубликовало материал о том, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине. 

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter, комментируя так называемые слитые "секретные" военные данные США и НАТО, заявил, что целью этого слива является "отвлечь внимание" и "внести расколы".

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