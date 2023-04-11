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США проверяют достоверность опубликованных "засекреченных документов" - Белый дом

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Соединенные Штаты проверяют опубликованные "засекреченные военные документы" по украинскому контрнаступлению и пока не могут назвать достоверным ни один из них, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, известно, что некоторые из документов - поддельные, сообщает УНН со ссылкой на брифинг чиновника.

Цитата

"Мы знаем, что некоторые из них были подделаны. Я не буду говорить о действительности всех документов, которые, как вы знаете, не сразу кажутся поддельными. Мы все еще проверяем действительность всех документов, которые, как нам известно, есть... Сейчас мы не можем говорить о правдивости и достоверности любого из этих документов. Мы это изучаем. Министерство обороны прилагает усилия, чтобы изучить это", - сообщил Кирби.

Детали

По его словам, президента США Джо Байдена проинформировали об "утечке" в конце прошлой недели, он поддерживал связь с представителями национальной безопасности в течение всех выходных. Кирби отметил, что в настоящее время Министерство обороны США руководит межведомственными усилиями, чтобы рассмотреть любые последствия для национальной безопасности, которые могут возникнуть. Министерство юстиции США ведет уголовное расследование, добавил он.

"Нет никаких оправданий для того, чтобы документы такого рода были в открытом доступе. Они не должны быть публичными. Они должны быть защищены, поэтому мы собираемся докопаться до сути. А потом, если потребуется принять меры, когда мы узнаем больше о масштабах того, что здесь произошло, мы, очевидно, их примем", - продолжил координатор.

Он выразил уверенность, что в рамках расследования рассмотрят хронологию событий, а также призвал избегать спекуляций относительно того, "что или кто может стоять за тем, что выглядит как потенциальная утечка секретной информации". Кирби подчеркнул, что "без подтверждения подлинности документов, это информация, которая не предназначена для того, чтобы быть открытой".

Координатор также отверг то, что "документы" повлияют на поддержку Украины и повторил слова Байдена, что Вашингтон будет поддерживать Киев "столько, сколько необходимо". Подытоживая, он подчеркнул, что США будут информировать соответствующих союзников и партнеров о ходе расследования, "насколько это возможно".

Ранее

Журналисты The New York Times сообщили, что на прошлой неделе опубликовали информацию о якобы "засекреченных военных документах", касающихся вероятно контрнаступления Сил обороны Украины в войне против россии.

8 апреля NYT опубликовало материал о том, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине.

Генеральное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" США и НАТО о контрнаступлении ВСУ являются "подделкой" и "спецоперацией" российских спецслужб.

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