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Резников в Мадриде: утечка "секретных документов" является "смесью правды с вымыслом"

Резников в Мадриде: утечка "секретных документов" является "смесью правды с вымыслом"

Киев • УНН

 • 668546 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Утечка "секретных документов" США, в которых в частности говорилось о запланированном украинском контрнаступлении является "смесью правды с вымыслом". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, находясь с визитом в Мадриде (Испания), сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Резников предположил, что утечка является "специальной психологической операцией", которая, по его мнению, была организована "россией и ее союзниками и симпатиками".

"Цель операции - снизить уровень доверия союзников по отношению к США", - заметил он.

По словам министра, страны-союзники "сделают все возможное", чтобы "свести на нет масштабы этой утечки и предотвратить повторение этого в будущем".

Он также отрицал наличие солдат НАТО в Украине, о чем вероятно говорится в некоторых "секретных документах". В свою очередь министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила: "Есть заинтересованность в разделении союзников. России не удастся разорвать это единство".

Раньше

Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 11 апреля заявил, что США проверяют опубликованные "засекреченные военные документы" по украинскому контрнаступлению и пока не могут назвать достоверным ни один из них.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка" секретных документов по Украине, Израилю и другим странам, в своих первых публичных комментариях по этому поводу.

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