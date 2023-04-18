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Документи Пентагону, які проникли до мережі, можуть виявитися підробкою - Кірбі

Київ • УНН

 • 1246351 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Секретні документи Пентагону можуть бути підробленими, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає УНН з посиланням на сторінку у Twitter журналіста Саймона Атеби.

Документи Пентагону, які проникли до мережі, можуть виявитися підробкою - Кірбі

Деталі

Кібрі зазначив, що "злиті" документи Пентагону можуть включати неповну інформацію, і навіть бути підробкою. Це пояснюється тим, вони не відображають останні розвіддані США.

"Джо Байден серйозно відноситься до зусиль США по захисту секретів", - додав Кірбі.

Нагадаємо

Згідно зі скриншотами дописів, які переглянуло CNN, документи з’явилися в мережі минулого місяця на платформі Discord. Дописи містять фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими предметами. Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що витік є "спеціальною психологічною операцією", яка, на його думку, була організована "росією та її союзниками та симпатиками". Він також заперечив наявність солдатів НАТО в Україні, про що ймовірно йдеться в деяких "секретних документах".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не зупиняться, поки не дізнаються, як у мережі з'явився "витік".

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