У Миколаєві лунають вибухи: місто під ударом балістики

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 вересня, 18:48 • 10619 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 18628 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 18402 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 22627 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 35379 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 24311 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 31765 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38190 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 44119 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 60276 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відеоVideo19 вересня, 16:12 • 6140 перегляди
Не лише області з містами-мільйонниками: де в Україні найактивніше купують житло19 вересня, 16:24 • 3722 перегляди
На Запоріжжі російський дрон влучив у цивільний автомобіль: загинуло подружжя19 вересня, 17:25 • 4398 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19 вересня, 19:12 • 10438 перегляди
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video19 вересня, 20:05 • 4690 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 22493 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 35379 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 31765 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 60276 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 66045 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 22627 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 22493 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 13843 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 17627 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 20143 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Свіфт

У Миколаєві лунають вибухи: місто під ударом балістики

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Вночі 20 вересня у Миколаєві пролунали вибухи, попередньо, ворог завдав ударів балістикою. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про загрозу, інформація щодо руйнувань уточнюється.

У Миколаєві лунають вибухи: місто під ударом балістики

У Миколаєві у ніч проти 20 вересня пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Попередньо, ворог завдає ударів балістикою. Загроза триває. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

За інформацією від моніторингових каналів, наразі повітряний простір чистий, але загроза до відбою зберігається.

Нагадаємо

На Київщині працює ППО по ворожим безпілотникам. У Дніпрі та Павлограді чутно вибухи. Жителів закликають залишатися в укриттях. Інформація щодо можливих наслідків влучань уточнюється.

Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу19.09.25, 02:21 • 41787 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Київська область
Дніпро (місто)
Павлоград
Миколаїв