У Миколаєві лунають вибухи: місто під ударом балістики
Київ • УНН
Вночі 20 вересня у Миколаєві пролунали вибухи, попередньо, ворог завдав ударів балістикою. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про загрозу, інформація щодо руйнувань уточнюється.
Попередньо, ворог завдає ударів балістикою. Загроза триває. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.
За інформацією від моніторингових каналів, наразі повітряний простір чистий, але загроза до відбою зберігається.
Нагадаємо
На Київщині працює ППО по ворожим безпілотникам. У Дніпрі та Павлограді чутно вибухи. Жителів закликають залишатися в укриттях. Інформація щодо можливих наслідків влучань уточнюється.
