В Николаеве раздаются взрывы: город под ударом баллистики

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 сентября, 18:48 • 10852 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 19174 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 18691 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 22948 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 35818 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 24509 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31928 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 38244 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 44318 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60397 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Не только области с городами-миллионниками: где в Украине активнее всего покупают жилье19 сентября, 16:24 • 3802 просмотра
В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги19 сентября, 17:25 • 4536 просмотра
Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами19 сентября, 18:46 • 3544 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19 сентября, 19:12 • 10545 просмотра
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo19 сентября, 20:05 • 4824 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 22698 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 35813 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 31926 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 60395 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 66144 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Польша
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 22947 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 22698 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 13923 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 17667 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 20184 просмотра
Актуальное
МиГ-31
ТикТок
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
СВИФТ

В Николаеве раздаются взрывы: город под ударом баллистики

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Ночью 20 сентября в Николаеве прогремели взрывы, предварительно, враг нанес удары баллистикой. Городской голова Александр Сенкевич сообщил об угрозе, информация о разрушениях уточняется.

В Николаеве раздаются взрывы: город под ударом баллистики

В Николаеве в ночь на 20 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Предварительно, враг наносит удары баллистикой. Угроза продолжается. Информация о возможных разрушениях уточняется.

По информации от мониторинговых каналов, сейчас воздушное пространство чистое, но угроза до отбоя сохраняется.

Напомним

В Киевской области работает ПВО по вражеским беспилотникам. В Днепре и Павлограде слышны взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях. Информация о возможных последствиях попаданий уточняется.

Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть19.09.25, 02:21 • 41799 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Киевская область
Днепр
Павлоград
Николаев