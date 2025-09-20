В Николаеве раздаются взрывы: город под ударом баллистики
Ночью 20 сентября в Николаеве прогремели взрывы, предварительно, враг нанес удары баллистикой. Городской голова Александр Сенкевич сообщил об угрозе, информация о разрушениях уточняется.
В Николаеве в ночь на 20 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
Предварительно, враг наносит удары баллистикой. Угроза продолжается. Информация о возможных разрушениях уточняется.
По информации от мониторинговых каналов, сейчас воздушное пространство чистое, но угроза до отбоя сохраняется.
В Киевской области работает ПВО по вражеским беспилотникам. В Днепре и Павлограде слышны взрывы. Жителей призывают оставаться в укрытиях. Информация о возможных последствиях попаданий уточняется.
