У Міненерго спростували інформацію про прорив каналізації в підвалі будівлі відомства: що сталось насправді
Київ • УНН
Міністерство енергетики України заперечило інформацію про прорив каналізації у підвалі, яку поширив нардеп Олексій Кучеренко. У відомстві заявили, що виникла проблема в мережі теплопостачання, яка наразі усувається.
Міністерство енергетики України спростувало інформацію про нібито прорив каналізації у підвалі будівлі відомства. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Про прорив каналізації повідомив у Facebook народний депутат України від фракції "Батьківщина", колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. На своїй сторінці в Facebook він зробив відповідний допис.
В Міненерго прорвало каналізацію в подвалі. Навіть і не знаю як сприймати - це якийсь знак для нового керівника?! Сигнал з небес?! Чи не підірве ця подія енергетичну безпеку країни остаточно?!
Редакція УНН звернулась до Міненерго за роз’ясненнями. У відомстві зазначили, що дана інформація не відповідає дійсності.
Інформація про те, що в Міненерго прорвало каналізацію, не відповідає дійсності. Виникла проблема в мережі теплопостачання, яка наразі усувається
