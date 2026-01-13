$43.260.18
У Міненерго спростували інформацію про прорив каналізації в підвалі будівлі відомства: що сталось насправді

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністерство енергетики України заперечило інформацію про прорив каналізації у підвалі, яку поширив нардеп Олексій Кучеренко. У відомстві заявили, що виникла проблема в мережі теплопостачання, яка наразі усувається.

У Міненерго спростували інформацію про прорив каналізації в підвалі будівлі відомства: що сталось насправді
Фото: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України спростувало інформацію про нібито прорив каналізації у підвалі будівлі відомства. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Про прорив каналізації повідомив у Facebook народний депутат України від фракції "Батьківщина", колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. На своїй сторінці в Facebook він зробив відповідний допис.

В Міненерго прорвало каналізацію в подвалі. Навіть і не знаю як сприймати - це якийсь знак для нового керівника?! Сигнал з небес?! Чи не підірве ця подія енергетичну безпеку країни остаточно?! 

- йдеться в дописі.

Редакція УНН звернулась до Міненерго за роз’ясненнями. У відомстві зазначили, що дана інформація не відповідає дійсності.

Інформація про те, що в Міненерго прорвало каналізацію, не відповідає дійсності. Виникла проблема в мережі теплопостачання, яка наразі усувається

- заявили в міністерстві у відповідь на запит УНН.

Нагадаємо

У Київській області після чергової російської атаки запроваджені аварійні відключення у трьох районах.

Крім того, у Києві після чергового російського удару без тепла залишились близько 500 будинків.

Євген Устименко

