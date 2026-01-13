$43.260.18
В Минэнерго опровергли информацию о прорыве канализации в подвале здания ведомства: что произошло на самом деле

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Министерство энергетики Украины опровергло информацию о прорыве канализации в подвале, которую распространил нардеп Алексей Кучеренко. В ведомстве заявили, что возникла проблема в сети теплоснабжения, которая сейчас устраняется.

В Минэнерго опровергли информацию о прорыве канализации в подвале здания ведомства: что произошло на самом деле
Фото: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины опровергло информацию о якобы прорыве канализации в подвале здания ведомства. Об этом сообщает УНН.

Подробности

О прорыве канализации сообщил в Facebook народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко. На своей странице в Facebook он сделал соответствующую запись.

В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже и не знаю как воспринимать - это какой-то знак для нового руководителя?! Сигнал с небес?! Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?! 

- говорится в сообщении.

Редакция УНН обратилась в Минэнерго за разъяснениями. В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.

Информация о том, что в Минэнерго прорвало канализацию, не соответствует действительности. Возникла проблема в сети теплоснабжения, которая сейчас устраняется

- заявили в министерстве в ответ на запрос УНН.

Напомним

В Киевской области после очередной российской атаки введены аварийные отключения в трех районах.

Кроме того, в Киеве после очередного российского удара без тепла остались около 500 домов.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Министерство энергетики Украины
Киев