В Минэнерго опровергли информацию о прорыве канализации в подвале здания ведомства: что произошло на самом деле
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины опровергло информацию о прорыве канализации в подвале, которую распространил нардеп Алексей Кучеренко. В ведомстве заявили, что возникла проблема в сети теплоснабжения, которая сейчас устраняется.
Подробности
О прорыве канализации сообщил в Facebook народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко. На своей странице в Facebook он сделал соответствующую запись.
В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже и не знаю как воспринимать - это какой-то знак для нового руководителя?! Сигнал с небес?! Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?!
Редакция УНН обратилась в Минэнерго за разъяснениями. В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности.
Информация о том, что в Минэнерго прорвало канализацию, не соответствует действительности. Возникла проблема в сети теплоснабжения, которая сейчас устраняется
