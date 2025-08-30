У Львові оголошено операцію “Сирена” через вбивство Парубія: Садовий розповів, що варто знати львів’янам та гостям міста
Київ • УНН
У Львові оголошено операцію "Сирена" через вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. У місті збільшено кількість патрулів, блокпостів та можливі перевірки авто і документів.
Деталі
"У Львові оголошено операцію "Сирена". Це спеціальний план дій правоохоронних органів, який передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, що становлять підвищену небезпеку. Такий режим вводиться у випадках, коли злочинці тікають з місця злочину", - повідомив Садовий.
За його словами у місті з’явиться більше патрулів і блокпостів; можливі перевірки авто та документів; тимчасові незручності у русі.
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.