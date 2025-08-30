Во Львове объявлена операция «Сирена» из-за убийства Парубия: Садовый рассказал, что стоит знать львовянам и гостям города
Киев • УНН
Во Львове объявлена операция "Сирена" из-за убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В городе увеличено количество патрулей, блокпостов и возможны проверки авто и документов.
Во Львове объявлена операция "Сирена" из-за убийства бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата 9 созыва Андрея Парубия. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе появится больше патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, а также возможны временные неудобства в движении. Об этом Садовый написал в Telegram, передает УНН.
Детали
"Во Львове объявлена операция "Сирена". Это специальный план действий правоохранительных органов, который предусматривает розыск и задержание вооруженных преступников, представляющих повышенную опасность. Такой режим вводится в случаях, когда преступники убегают с места преступления", - сообщил Садовый.
По его словам, в городе появится больше патрулей и блокпостов; возможны проверки авто и документов; временные неудобства в движении.
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.