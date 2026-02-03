У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках без тепла після атаки рф - мер

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 1604 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 2476 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 13010 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 23697 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 24557 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 24959 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 27156 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33059 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 42160 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28485 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
65%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 12989 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 4670 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 11505 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 41079 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 19583 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 41078 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 56838 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 42739 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 46271 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 117714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Федір Веніславський
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Одеська область
Харків
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 462 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 24592 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 25498 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 24905 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 23556 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Financial Times

У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках без тепла після атаки рф - мер

Київ • УНН

 • 1570 перегляди

У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках Дарницького та Дніпровського районів після пошкодження об'єкта інфраструктури. Місто розгортає додаткові пункти обігріву в школах, а також ДСНС розгортає пункти обігріву.

У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках без тепла після атаки рф - мер

У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках, які залишилися без тепла після нової атаки рф, внаслідок якої сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує їх теплопостачання, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці залишаються без тепла. Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення. У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання

- написав Кличко.

З його слів, місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

"Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському - 4. Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів - у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - зазначив Кличко.

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

У Харкові та області після атаки рф без тепла 125 тис. споживачів, у Києві ще понад 1100 будинків - віцепрем'єр03.02.26, 09:23 • 2594 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Віталій Кличко
Київ