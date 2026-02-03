У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках без тепла після атаки рф - мер

У Києві злили воду в системах опалення у понад 1100 будинках, які залишилися без тепла після нової атаки рф, внаслідок якої сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує їх теплопостачання, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці залишаються без тепла. Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення. У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання - написав Кличко.

З його слів, місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

"Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському - 4. Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів - у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - зазначив Кличко.

З адресами пунктів можна ознайомитися на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС.

