В Киеве слили воду в системах отопления в более чем 1100 домах без тепла после атаки РФ - мэр

09:22 • 11068 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 20034 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 21036 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 22380 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 25029 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 31955 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 41121 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 28211 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 53906 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 24425 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
публикации
Эксклюзивы
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 35831 просмотра
ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за суткиPhoto3 февраля, 04:49 • 10017 просмотра
Винницкая область подверглась массированной атаке рф: есть попадания в критическую инфраструктуру и обесточивания06:15 • 6994 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 35394 просмотра
Ведущая ТЭЦ Харькова получила тяжелые повреждения, восстановление невозможно - депутат горсовета09:06 • 16500 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 35817 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 53906 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 40152 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 43694 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 111972 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 23137 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 24158 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 23627 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 22352 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 21816 просмотра
В Киеве слили воду в системах отопления в более чем 1100 домах без тепла после атаки РФ - мэр

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Киеве слили воду в системах отопления в более чем 1100 домах Дарницкого и Днепровского районов после повреждения объекта инфраструктуры. Город разворачивает дополнительные пункты обогрева в школах, а также ГСЧС разворачивает пункты обогрева.

В Киеве слили воду в системах отопления в более чем 1100 домах без тепла после атаки РФ - мэр

В Киеве слили воду в системах отопления в более чем 1100 домах, которые остались без тепла после новой атаки РФ, в результате которой сильно поврежден объект инфраструктуры, обеспечивающий их теплоснабжение, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы остаются без тепла. Объект инфраструктуры, обеспечивающий теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления. В этих более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать размерзания

- написал Кличко.

По его словам, город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.

"Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском - 4. Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов - в Днепровском районе (тоже на 20 локациях)", - отметил Кличко.

С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС.

В Харькове и области после атаки РФ без тепла 125 тыс. потребителей, в Киеве еще более 1100 домов - вице-премьер03.02.26, 09:23 • 2472 просмотра

