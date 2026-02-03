В Киеве слили воду в системах отопления в более чем 1100 домах без тепла после атаки РФ - мэр

В Киеве слили воду в системах отопления в более чем 1100 домах, которые остались без тепла после новой атаки РФ, в результате которой сильно поврежден объект инфраструктуры, обеспечивающий их теплоснабжение, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы остаются без тепла. Объект инфраструктуры, обеспечивающий теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления. В этих более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать размерзания - написал Кличко.

По его словам, город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.

"Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском - 4. Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов - в Днепровском районе (тоже на 20 локациях)", - отметил Кличко.

С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городских властей и ГСЧС.

В Харькове и области после атаки РФ без тепла 125 тыс. потребителей, в Киеве еще более 1100 домов - вице-премьер