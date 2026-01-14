У Києві завершили монтаж п’яти малих ТЕЦ для підтримки енергосистеми

У Києві змонтували п'ять когенераційних установок із другим рівнем захисту. Дві з них вже працюють, на інших тривають пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність установок становить 66 МВт.

У Києві змонтували п’ять когенераційних установок із другим рівнем захисту. Частина з них уже працює, на інших тривають пусконалагоджувальні роботи. Про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передає УНН. Деталі За словами Пантелеєва, всі монтажні роботи, заплановані на грудень, місто виконало в повному обсязі. Наразі маємо дві працюючі електростанції, на трьох проводяться пусконалагоджувальні роботи. Це обов’язкові регламентні речі, які необхідно зробити - розповів посадовець. Він додав, що ще дві установки планують запустити наступного місяця, а наприкінці лютого на них розпочнуть пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність усіх п’яти когенераційних установок становить 66 МВт. Цього обсягу недостатньо для повного забезпечення потреб Києва взимку. Але водночас установки відіграють важливу роль у підтримці енергосистеми – вони необхідні для підтримки і заживлення окремих об’єктів критичної інфраструктури. Оскільки фіксують зосередження російських ударів по газовій інфраструктурі, то Київ також працює над диверсифікацією джерел енергопостачання. За словами Пантелеєва, вже замовили дизельну електростанцію потужністю 20 МВт. Зараз у столиці триває будівництво трансформаторних підстанцій, а запуск цієї електростанції запланували на березень. Ситуація в Києві залишається складною: Кличко скликав комісію з питань ТЕБ та НС