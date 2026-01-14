У Києві завершили монтаж п’яти малих ТЕЦ для підтримки енергосистеми

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
16:42 • 242 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 4174 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 8834 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 10059 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 11355 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 11107 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 15002 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 10035 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 11034 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5902 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.1м/с
82%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 15372 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 34525 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 21014 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 17011 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 18551 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 15002 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 18638 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 34612 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 49168 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 62528 перегляди
Актуальнi люди
Михайло Федоров
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Сомалі
Афганістан
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 23814 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 58510 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51187 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 55897 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57256 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Bild

У Києві завершили монтаж п’яти малих ТЕЦ для підтримки енергосистеми

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Києві змонтували п'ять когенераційних установок із другим рівнем захисту. Дві з них вже працюють, на інших тривають пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність установок становить 66 МВт.

У Києві завершили монтаж п’яти малих ТЕЦ для підтримки енергосистеми

У Києві змонтували п’ять когенераційних установок із другим рівнем захисту. Частина з них уже працює, на інших тривають пусконалагоджувальні роботи. Про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Пантелеєва, всі монтажні роботи, заплановані на грудень, місто виконало в повному обсязі.

Наразі маємо дві працюючі електростанції, на трьох проводяться пусконалагоджувальні роботи. Це обов’язкові регламентні речі, які необхідно зробити

- розповів посадовець.

Він додав, що ще дві установки планують запустити наступного місяця, а наприкінці лютого на них розпочнуть пусконалагоджувальні роботи. Загальна потужність усіх п’яти когенераційних установок становить 66 МВт.

Цього обсягу недостатньо для повного забезпечення потреб Києва взимку. Але водночас установки відіграють важливу роль у підтримці енергосистеми – вони необхідні для підтримки і заживлення окремих об’єктів критичної інфраструктури.

Оскільки фіксують зосередження російських ударів по газовій інфраструктурі, то Київ також працює над диверсифікацією джерел енергопостачання. За словами Пантелеєва, вже замовили дизельну електростанцію потужністю 20 МВт.

Зараз у столиці триває будівництво трансформаторних підстанцій, а запуск цієї електростанції запланували на березень.

Ситуація в Києві залишається складною: Кличко скликав комісію з питань ТЕБ та НС 14.01.26, 16:04 • 1754 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київ