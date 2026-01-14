В Киеве завершили монтаж пяти малых ТЭЦ для поддержки энергосистемы
Киев • УНН
В Киеве смонтировали пять когенерационных установок со вторым уровнем защиты. Две из них уже работают, на остальных продолжаются пусконаладочные работы. Общая мощность установок составляет 66 МВт.
В Киеве смонтировали пять когенерационных установок со вторым уровнем защиты. Часть из них уже работает, на остальных продолжаются пусконаладочные работы. Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга, передает УНН.
Подробности
По словам Пантелеева, все монтажные работы, запланированные на декабрь, город выполнил в полном объеме.
Сейчас есть две работающие электростанции, на трех проводятся пусконаладочные работы. Это обязательные регламентные вещи, которые необходимо сделать
Он добавил, что еще две установки планируют запустить в следующем месяце, а в конце февраля на них начнут пусконаладочные работы. Общая мощность всех пяти когенерационных установок составляет 66 МВт.
Этого объема недостаточно для полного обеспечения потребностей Киева зимой. Но в то же время установки играют важную роль в поддержании энергосистемы – они необходимы для поддержания и запитки отдельных объектов критической инфраструктуры.
Поскольку фиксируют сосредоточение российских ударов по газовой инфраструктуре, то Киев также работает над диверсификацией источников энергоснабжения. По словам Пантелеева, уже заказали дизельную электростанцию мощностью 20 МВт.
Сейчас в столице продолжается строительство трансформаторных подстанций, а запуск этой электростанции запланировали на март.
