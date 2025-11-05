ukenru
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА

Київ • УНН

 • 5118 перегляди

Київ підключив до опалення 95% житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Частина будинків вже з теплом, решта підключається за індивідуальними рішеннями мешканців.

Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА

Станом на сьогодні до опалення підключено 95% житлових будинків, які обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Частина будинків вже має тепло, ще частина підключається згідно з індивідуальним рішенням мешканців, повідомили в Київській міській державній адміністрації, відповідаючи на інформаційний запит журналіста УНН.

Деталі

В КМДА наголосили, що станом на сьогодні теплопостачання вже подали у 95 % житлових будинків, що перебувають в управлінні комунальних керуючих компаній.

Усі планові процеси тривають. Фактично, система теплопостачання міста Києва розгорнута: частина будинків уже з теплом, решта підключається за індивідуальними рішеннями мешканців, однак технічна можливість в них є

- говориться у повідомленні КМДА. 

В КМДА також нагадали, що 29 жовтня міська влада прийняла рішення про старт опалювального сезону у житловому фонді, врахувавши погодні показники та необхідність зниження навантаження на електромережі.

Ще раніше, 3 жовтня, можливість підключатися до тепла отримали заклади соціальної сфери, а саме медичні заклади, школи, дитячі садки, установи соціального захисту та інші.

Суми частково знеструмлені після ворожої атаки, лікарні та екстрені служби зі світлом - ОВА01.11.25, 18:30 • 8169 переглядiв

Подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками. Так само підключаються й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні.

В КМДА звернулися до представників правлінь ОСББ та ЖБК, та інших управлінь, які ще не подали заявки на підключення з різних причин. Наприклад, йдеться про будинки, які є термомодернізованими і зараз ще не потребують опалення або заявка не подається з міркувань економії.

Однак про такі дії мають бути належним чином прокомуніковані з мешканцями, щоб дотримуватись розумного балансу економії та комфорту

- зазначив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адіністрації Петро Пантелеєв.

Доповнення

 Т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону заявив, що в Україні підключення до теплопостачання соціальних об’єктів та житлового фонду виконано уже на 62%.

В Україні поступово підключають до систем теплопостачання соціальні об’єкти та житловий фонд. Наразі з опаленням понад 62% споживачів

- цитують Замулка у Держенергонагляді.

Ціни на електроенергію для українців залишаться незмінними цієї зими. Уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня 2026 року. 

Павло Зінченко

