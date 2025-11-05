Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА

По состоянию на сегодня к отоплению подключено 95% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Часть домов уже имеет тепло, еще часть подключается согласно индивидуальному решению жильцов, сообщили в Киевской городской государственной администрации, отвечая на информационный запрос журналиста УНН.

Детали

В КГГА отметили, что по состоянию на сегодня теплоснабжение уже подано в 95% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний.

Все плановые процессы продолжаются. Фактически, система теплоснабжения города Киева развернута: часть домов уже с теплом, остальные подключаются по индивидуальным решениям жильцов, однако техническая возможность у них есть - говорится в сообщении КГГА.

В КГГА также напомнили, что 29 октября городские власти приняли решение о старте отопительного сезона в жилом фонде, учитывая погодные показатели и необходимость снижения нагрузки на электросети.

Еще раньше, 3 октября, возможность подключаться к теплу получили учреждения социальной сферы, а именно медицинские учреждения, школы, детские сады, учреждения социальной защиты и другие.

Сумы частично обесточены после вражеской атаки, больницы и экстренные службы со светом - ОВА

Подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам. Так же подключаются и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные.

В КГГА обратились к представителям правлений ОСМД и ЖСК, и других управлений, которые еще не подали заявки на подключение по разным причинам. Например, речь идет о домах, которые термомодернизированы и сейчас еще не нуждаются в отоплении или заявка не подается из соображений экономии.

Однако о таких действиях должно быть надлежащим образом прокоммуницировано с жильцами, чтобы соблюдать разумный баланс экономии и комфорта - отметил и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Дополнение

Врио главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона заявил, что в Украине подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилого фонда выполнено уже на 62%.

В Украине постепенно подключают к системам теплоснабжения социальные объекты и жилой фонд. Сейчас с отоплением более 62% потребителей - цитируют Замулко в Госэнергонадзоре.

Цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО до 30 апреля 2026 года.