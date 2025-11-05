ukenru
15:51
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
15:03
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
13:23
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
15:03
13:23
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА

Киев • УНН

 • 3278 просмотра

Киев подключил к отоплению 95% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Часть домов уже с теплом, остальные подключаются по индивидуальным решениям жильцов.

Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА

По состоянию на сегодня к отоплению подключено 95% жилых домов, обслуживаемых коммунальными управляющими компаниями. Часть домов уже имеет тепло, еще часть подключается согласно индивидуальному решению жильцов, сообщили в Киевской городской государственной администрации, отвечая на информационный запрос журналиста УНН.

Детали

В КГГА отметили, что по состоянию на сегодня теплоснабжение уже подано в 95% жилых домов, находящихся в управлении коммунальных управляющих компаний.

Все плановые процессы продолжаются. Фактически, система теплоснабжения города Киева развернута: часть домов уже с теплом, остальные подключаются по индивидуальным решениям жильцов, однако техническая возможность у них есть

- говорится в сообщении КГГА. 

В КГГА также напомнили, что 29 октября городские власти приняли решение о старте отопительного сезона в жилом фонде, учитывая погодные показатели и необходимость снижения нагрузки на электросети.

Еще раньше, 3 октября, возможность подключаться к теплу получили учреждения социальной сферы, а именно медицинские учреждения, школы, детские сады, учреждения социальной защиты и другие.

Сумы частично обесточены после вражеской атаки, больницы и экстренные службы со светом - ОВА01.11.25, 18:30 • 8169 просмотров

Подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам. Так же подключаются и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные.

В КГГА обратились к представителям правлений ОСМД и ЖСК, и других управлений, которые еще не подали заявки на подключение по разным причинам. Например, речь идет о домах, которые термомодернизированы и сейчас еще не нуждаются в отоплении или заявка не подается из соображений экономии.

Однако о таких действиях должно быть надлежащим образом прокоммуницировано с жильцами, чтобы соблюдать разумный баланс экономии и комфорта

- отметил и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Дополнение

 Врио главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона заявил, что в Украине подключение к теплоснабжению социальных объектов и жилого фонда выполнено уже на 62%.

В Украине постепенно подключают к системам теплоснабжения социальные объекты и жилой фонд. Сейчас с отоплением более 62% потребителей

- цитируют Замулко в Госэнергонадзоре.

Цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО до 30 апреля 2026 года. 

Павел Зинченко

