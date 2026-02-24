У кремлі заявили, що розкажуть США свій "ядерний" фейк про Україну та її союзниць
Київ • УНН
Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що росія обговорить зі США інформацію про можливу наявність ядерної зброї у Києва. Раніше рф поширювала фейки про передачу Україні ядерної зброї союзниками.
росія доведе до США інформацію про ймовірну появу у Києва ядерної зброї. Про це заявив росЗМІ помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН.
Ми спеціально про це розмовлятимемо з американцями
Нагадаємо
росія почала "розганяти" у своїх "медіа" новий провокаційний фейк про те, що нібито країни-союзниці хочуть передати Україні ядерну зброю для використання на полі бою.
Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії про те, що вона нібито планує забезпечити Україну ядерною зброєю, вказавши, що це "явна спроба володимира путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні"