У кремлі заявили, що розкажуть США свій "ядерний" фейк про Україну та її союзниць

Ексклюзив
16:08 • 2918 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 7428 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 10250 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 10685 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 18012 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12658 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30074 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21008 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19007 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18387 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 18016 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30077 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 67834 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 70823 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
Донецька область
Дипломатка
Техніка
Опалення
Ракетний комплекс "Тор"
Financial Times

У кремлі заявили, що розкажуть США свій "ядерний" фейк про Україну та її союзниць

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що росія обговорить зі США інформацію про можливу наявність ядерної зброї у Києва. Раніше рф поширювала фейки про передачу Україні ядерної зброї союзниками.

У кремлі заявили, що розкажуть США свій "ядерний" фейк про Україну та її союзниць

росія доведе до США інформацію про ймовірну появу у Києва ядерної зброї. Про це заявив росЗМІ помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН.

Ми спеціально про це розмовлятимемо з американцями 

- сказав він в ефірі "росії 1".

Нагадаємо

росія почала "розганяти" у своїх "медіа" новий провокаційний фейк про те, що нібито країни-союзниці хочуть передати Україні ядерну зброю для використання на полі бою. 

Уряд Великої Британії відреагував на заяви росії про те, що вона нібито планує забезпечити Україну ядерною зброєю, вказавши, що це "явна спроба володимира путіна відвернути увагу від своїх мерзенних дій в Україні"

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ