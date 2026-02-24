$43.300.02
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 5576 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 10406 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 11779 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 11873 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 19838 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13019 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31319 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21129 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19081 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
публикации
Эксклюзивы
В кремле заявили, что расскажут США свой "ядерный" фейк об Украине и ее союзниках

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что Россия обсудит с США информацию о возможном наличии ядерного оружия у Киева. Ранее рф распространяла фейки о передаче Украине ядерного оружия союзниками.

В кремле заявили, что расскажут США свой "ядерный" фейк об Украине и ее союзниках

россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия. Об этом заявил росСМИ помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН.

Мы специально об этом будем разговаривать с американцами 

- сказал он в эфире "россии 1".

Напомним

россия начала "разгонять" в своих "медиа" новый провокационный фейк о том, что якобы страны-союзницы хотят передать Украине ядерное оружие для использования на поле боя. 

Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии о том, что она якобы планирует обеспечить Украину ядерным оружием, указав, что это "явная попытка владимира путина отвлечь внимание от своих мерзких действий в Украине"

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина
Киев