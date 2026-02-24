В кремле заявили, что расскажут США свой "ядерный" фейк об Украине и ее союзниках
Киев • УНН
Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что Россия обсудит с США информацию о возможном наличии ядерного оружия у Киева. Ранее рф распространяла фейки о передаче Украине ядерного оружия союзниками.
россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия. Об этом заявил росСМИ помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН.
Мы специально об этом будем разговаривать с американцами
Напомним
россия начала "разгонять" в своих "медиа" новый провокационный фейк о том, что якобы страны-союзницы хотят передать Украине ядерное оружие для использования на поле боя.
Правительство Великобритании отреагировало на заявления россии о том, что она якобы планирует обеспечить Украину ядерным оружием, указав, что это "явная попытка владимира путина отвлечь внимание от своих мерзких действий в Украине"