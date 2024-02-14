У кремлі відмовились коментувати заяви щодо ліквідації корабля "цезарь куніков" Україною
Київ • УНН
Речник кремля відмовився коментувати повідомлення про те, що українські сили потопили російський десантний корабель "Цезар Куніков", переадресувавши питання до міністерства оборони росії.
Речник кремля дмитро пєсков відмовився коментувати інформацію щодо ліквідації російського десантного корабля "цезарь куніков", який потопили Сили оборони України. Про це з посиланням на брифінг пєскова пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
У відповідь на запитання журналістів про ймовірну втрату ВДК "цезарь куніков", пєсков заявив, що це питання підлягає юрисдикції міноборони рф, тож він не буде на нього відповідати.
Знищення корабля рф "цезарь куніков": попередньо, більшість екіпажу загинула – ГУР14.02.24, 13:13 • 22327 переглядiв
Це безпосередньо пов'язане з перебігом СВО. Відповідно це виключно прерогатива міністерства оборони. Я пропоную вам орієнтуватись на заяви наших військових колег. Я з цього приводу нічого вам сказати не можу
Водночас у міноборони рф наразі не було жодних коментарів щодо втрати ВДК. У ранковому зведенні пропагандисти лише заявили про успішну ліквідацію шести безпілотників літального типу над акваторією Чорного моря.
Доповнення
Перехоплені радіопереговори російських військових з місця затоплення корабля свідчать, що окупанти підтверджують знищення великого десантного корабля "цезарь куніков". Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагадаємо
Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.
Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "цезар ууніков" у Криму над морем літали ворожі вертольоти.
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