Знищення корабля рф "цезарь куніков": попередньо, більшість екіпажу загинула – ГУР
Київ • УНН
Більшість членів екіпажу російського десантного корабля "цезар куніков" загинули, коли корабель був знищений Україною.
За попередньою інформацією, більшість екіпажу знищеного Україною великого десантного корабля чф рф "цезарь куніков", загинула. Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.
Деталі
На запитання, чи більшість екіпажу знищеного цезаря кунікова загинула, Юсов відповів:
"За попередньою інформацією, так".
NV Юсов повідомив, що за інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом.
Юсов також зазначив, що корабель затонув та не підлягає відновленню.
ГУР показало знищення російського корабля "цезарь куніков"14.02.24, 10:09 • 26571 перегляд
Раніше російські Telegram-канали заявляли нібито про екіпаж, який вижив.
Доповнення
Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.
Після того як ЗСУ спільно з ГУР Міноборони України потопили російський десантний корабель "цезар ууніков" у Криму над морем літали ворожі вертольоти.