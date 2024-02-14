Уничтожение корабля рф "цезарь куников": предварительно, большинство экипажа погибло - ГУР

По предварительной информации, большинство экипажа уничтоженного Украиной большого десантного корабля чф рф "цезарь куников", погибло. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Детали

На вопрос, погибло ли большинство экипажа уничтоженного Цезаря Куникова, Юсов ответил:

"По предварительной информации, да".

NV Юсов сообщил, что по информации ГУР, на борту корабля находился груз с боекомплектом.

Юсов также отметил, что корабль затонул и не подлежит восстановлению.

ГУР показало уничтожение российского корабля "цезарь куников"

Ранее российские Telegram-каналы заявляли якобы о выжившем экипаже.

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "цезарь ууников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.