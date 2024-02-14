В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной

Представитель кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о ликвидации российского десантного корабля "Цезарь Куников", который потопили Силы обороны Украины. Об этом со ссылкой на брифинг Пескова пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

В ответ на вопрос журналистов о вероятной потере БДК "цезарь куников", Песков заявил, что этот вопрос подлежит юрисдикции минобороны рф, поэтому он не будет на него отвечать.

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Это напрямую связано с ходом СВО. Соответственно это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего вам сказать не могу - заявил представитель кремля.

В то же время в минобороны РФ пока не было никаких комментариев относительно потери ВДК. В утренней сводке пропагандисты лишь заявили об успешной ликвидации шести беспилотников летательного типа над акваторией Черного моря.

Дополнение

Перехваченные радиопереговоры российских военных с места затопления корабля свидетельствуют, что оккупанты подтверждают уничтожение большого десантного корабля "цезарь куников". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Напомним

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

После того как ВСУ совместно с ГУР Минобороны Украины потопили российский десантный корабль "цезарь ууников" в Крыму над морем летали вражеские вертолеты.

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