Окупанти підтверджують знищення "цезаря кунікова" - ГУР
Київ • УНН
Перехоплені російські радіопереговори підтвердили знищення українською розвідкою великого російського десантного корабля "цезарь куніков", на місці якого залишилася лише масляниста пляма.
російські окупанти підтвердили знищення великого десантного корабля "цезарь куніков". Про це свідчать перехоплені радіопереговори російських військових з місця затоплення, повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України. За даними ГУР, попередньо, під час затоплення корабель, який перевозить військове озброєння та техніку, був завантажений, інформує УНН.
Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля "цезарь куніков" свідчать, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише "маслянистое пятно"
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Як зазначається, візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 вкс рф.
"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", — констатує російський пілот.
За даними ГУР, великий десантний корабель рф "цезарь куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого "сліпа"), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.
"За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення "цезар куніков" був завантажений", - вказали в українській розвідці.
Знищення корабля рф "цезарь куніков": попередньо, більшість екіпажу загинула – ГУР14.02.24, 13:13 • 22327 переглядiв