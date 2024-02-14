Оккупанты подтверждают уничтожение "цезаря куникова" - ГУР

российские оккупанты подтвердили уничтожение большого десантного корабля "цезарь куников". Об этом свидетельствуют перехваченные радиопереговоры российских военных с места затопления, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины. По данным ГУР, предварительно, во время затопления корабль, который перевозит военное вооружение и технику, был загружен, информирует УНН.

Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения большого десантного корабля "цезарь куников" свидетельствуют, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось лишь "маслянистое пятно" - говорится в сообщении ГУР.

Детали

Как отмечается, визуальный осмотр места затопления корабля осуществляют вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора. Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26 вкс рф.

"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", - констатирует российский пилот.

По данным ГУР, большой десантный корабль рф "цезарь Куников" в течение десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, (так называемого "слепая"), с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой.

"По предварительной визуальной оценке осадки корабля - во время затопления "цезарь куников" был загружен", - указали в украинской разведке.

Уничтожение корабля рф "цезарь куников": предварительно, большинство экипажа погибло - ГУР