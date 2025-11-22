У Конгресі США збирають підписи для голосування за нові санкції проти росії
Київ • УНН
Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік розпочав кампанію зі збору підписів для голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Це відбувається на тлі повідомлень про можливий «мирний план» для України, який Фіцпатрік назвав «пропагандою».
Конгресмен-республіканець Браян Фіцпартік розпочав кампанію зі збору підписів, щоб поставити на голосування законопроєкт, який передбачає посилення санкцій проти росії. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Фіцпатрік повідомив про посилення зусиль щодо ухвалення нових санкцій проти росії на тлі повідомлень ЗМІ, що президент Дональд Трамп наполягає на погодженні Україною "мирного плану" до 27 листопада.
Цю пропаганду, розроблену росією, потрібно відкинути та проігнорувати як несерйозну нісенітницю, якою вона є. Цей момент вимагає миру через силу, а не умиротворення
Фіцпартік написав, що група конгресменів повідомила керівництво Палати представників про збір підписів під так званою "петицією про звільнення", "щоб змусити провести голосування щодо жорстких санкцій проти росії".
Нагадаємо
Напередодні постійний представник США при ООН Майк Волц заявив про готовність Вашингтона посилити економічний тиск на росію. Це відбудеться, якщо кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори, а також продовжить надавати військову підтримку Україні.
"лукойл" розпускає міжнародну раду директорів через санкційний тиск США – Bloomberg21.11.25, 15:36 • 2234 перегляди