21:58
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
19:13
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Конгресі США збирають підписи для голосування за нові санкції проти росії

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік розпочав кампанію зі збору підписів для голосування за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Це відбувається на тлі повідомлень про можливий «мирний план» для України, який Фіцпатрік назвав «пропагандою».

У Конгресі США збирають підписи для голосування за нові санкції проти росії

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпартік розпочав кампанію зі збору підписів, щоб поставити на голосування законопроєкт, який передбачає посилення санкцій проти росії. Про це він повідомив у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Фіцпатрік повідомив про посилення зусиль щодо ухвалення нових санкцій проти росії на тлі повідомлень ЗМІ, що президент Дональд Трамп наполягає на погодженні Україною "мирного плану" до 27 листопада.

Цю пропаганду, розроблену росією, потрібно відкинути та проігнорувати як несерйозну нісенітницю, якою вона є. Цей момент вимагає миру через силу, а не умиротворення

- йдеться у дописі.

Фіцпартік написав, що група конгресменів повідомила керівництво Палати представників про збір підписів під так званою "петицією про звільнення", "щоб змусити провести голосування щодо жорстких санкцій проти росії".

Нагадаємо

Напередодні постійний представник США при ООН Майк Волц заявив про готовність Вашингтона посилити економічний тиск на росію. Це відбудеться, якщо кремль не погодиться на припинення вогню та не розпочне реальні переговори, а також продовжить надавати військову підтримку Україні.

Віта Зеленецька

