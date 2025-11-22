В Конгрессе США собирают подписи для голосования за новые санкции против России
Киев • УНН
Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик начал кампанию по сбору подписей для голосования за законопроект об ужесточении санкций против России. Это происходит на фоне сообщений о возможном «мирном плане» для Украины, который Фицпатрик назвал «пропагандой».
Подробности
Фицпатрик сообщил об усилении усилий по принятию новых санкций против России на фоне сообщений СМИ, что президент Дональд Трамп настаивает на согласовании Украиной "мирного плана" до 27 ноября.
Эту пропаганду, разработанную Россией, нужно отвергнуть и проигнорировать как несерьезную чушь, которой она является. Этот момент требует мира через силу, а не умиротворения
Фицпатрик написал, что группа конгрессменов уведомила руководство Палаты представителей о сборе подписей под так называемой "петицией об освобождении", "чтобы заставить провести голосование по жестким санкциям против России".
Напомним
Накануне постоянный представитель США при ООН Майк Уолц заявил о готовности Вашингтона усилить экономическое давление на Россию. Это произойдет, если Кремль не согласится на прекращение огня и не начнет реальные переговоры, а также продолжит оказывать военную поддержку Украине.
