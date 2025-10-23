У Грузію ввезли 250 кг героїну під виглядом вологих серветок
Київ • УНН
Грузинська поліція вилучила 250 кг героїну, який намагалися провезти до країни під виглядом вологих серветок. Наркотики знайшли у 2907 упаковках гігієнічних засобів під час перевірки в Батумі.
Поліція вилучила 250 кг героїну, завезеного до Грузії під виглядом вологих серветок. Про це повідомив на брифінгу заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
Слідство встановило, що фура з відповідним вантажем в'їхала до країни через митно-пропускний пункт "Червоний міст" на кордоні з Азербайджаном.
Наркотики знайшли під час проходження перевірки у митній економічній зоні в Батумі. Поліція вилучила 2907 упаковок героїну, захованих у пачки гігієнічних засобів від бренду із Саудівської Аравії. За інформацією МВС Грузії, вартість наркотиків на "чорному ринку" становить близько 80 млн ларі (близько $29,7 млн).
Хоча МВС Грузії не уточнює, ймовірно, вантаж прямував до Туреччини.
За звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів в особливо великому розмірі, а також їх ввезенні та вивезенні з Грузії затримано двох чоловіків. Обидва є грузинськими громадянами і в минулому судили за злочини, пов'язані з наркотиками. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 20 років чи безстроковий висновок.
