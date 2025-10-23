В Грузию ввезли 250 кг героина под видом влажных салфеток
Киев • УНН
Грузинская полиция изъяла 250 кг героина, который пытались провезти в страну под видом влажных салфеток. Наркотики нашли в 2907 упаковках гигиенических средств во время проверки в Батуми.
Полиция изъяла 250 кг героина, ввезенного в Грузию под видом влажных салфеток. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Следствие установило, что фура с соответствующим грузом въехала в страну через таможенно-пропускной пункт "Красный мост" на границе с Азербайджаном.
Наркотики нашли во время прохождения проверки в таможенной экономической зоне в Батуми. Полиция изъяла 2907 упаковок героина, спрятанных в пачки гигиенических средств от бренда из Саудовской Аравии. По информации МВД Грузии, стоимость наркотиков на "черном рынке" составляет около 80 млн лари (около $29,7 млн).
Хотя МВД Грузии не уточняет, вероятно, груз направлялся в Турцию.
По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также их ввозе и вывозе из Грузии задержаны двое мужчин. Оба являются грузинскими гражданами и в прошлом судимы за преступления, связанные с наркотиками. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.
