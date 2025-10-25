У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран

У столиці Грузії Тбілісі затримали трьох громадян Китаю, які намагалися незаконно придбати два кілограми урану. Про це повідомляє NewsGeorgia із посиланням на першого заступника голови Служби державної безпеки Лашу Маградзе, пише УНН.

За даними відомства, громадяни Китаю планували заплатити за товар 400 тисяч доларів. Як встановило слідство, уран планували нелегально переправити до Китаю через територію Росії.

Один із громадян КНР, який перебував на території Грузії з порушенням режиму, для здійснення злочинного задуму привіз у Грузію експертів, зацікавлених у придбанні урану, і розпочав активний пошук ядерних матеріалів по всій країні. Координацію зазначених дій здійснювали з Китаю інші члени злочинної групи