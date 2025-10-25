$41.900.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран

Київ • УНН

 • 740 перегляди

У Тбілісі затримали трьох громадян Китаю, які планували незаконно придбати два кілограми урану за 400 тисяч доларів. Вони мали намір переправити уран до Китаю через територію росії.

У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран

У столиці Грузії Тбілісі затримали трьох громадян Китаю, які намагалися незаконно придбати два кілограми урану. Про це повідомляє NewsGeorgia із посиланням на першого заступника голови Служби державної безпеки Лашу Маградзе, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, громадяни Китаю планували заплатити за товар 400 тисяч доларів. Як встановило слідство, уран планували нелегально переправити до Китаю через територію Росії.

Один із громадян КНР, який перебував на території Грузії з порушенням режиму, для здійснення злочинного задуму привіз у Грузію експертів, зацікавлених у придбанні урану, і розпочав активний пошук ядерних матеріалів по всій країні. Координацію зазначених дій здійснювали з Китаю інші члени злочинної групи

- розповів Маградзе.

Під час узгодження деталей угоди Служба державної безпеки отримала оперативну інформацію, яка дозволила встановити особи підозрюваних і затримати їх. У рамках розслідування також пройшли обшуки в місцях їх тимчасового проживання в Тбілісі і Батумі.

Слідство триває за статтею про незаконне поводження з ядерними матеріалами. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.

У Грузію ввезли 250 кг героїну під виглядом вологих серветок23.10.25, 20:08 • 3226 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Обшук
Тбілісі
Китай
Грузія