В Грузии задержали граждан Китая, которые хотели незаконно приобрести уран
Киев • УНН
В Тбилиси задержали трех граждан Китая, которые планировали незаконно приобрести два килограмма урана за 400 тысяч долларов. Они намеревались переправить уран в Китай через территорию россии.
В столице Грузии Тбилиси задержали трех граждан Китая, которые пытались незаконно приобрести два килограмма урана. Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на первого заместителя главы Службы государственной безопасности Лашу Маградзе, пишет УНН.
Детали
По данным ведомства, граждане Китая планировали заплатить за товар 400 тысяч долларов. Как установило следствие, уран планировали нелегально переправить в Китай через территорию России.
Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, для осуществления преступного замысла привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и начал активный поиск ядерных материалов по всей стране. Координацию указанных действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы
Во время согласования деталей сделки Служба государственной безопасности получила оперативную информацию, которая позволила установить личности подозреваемых и задержать их. В рамках расследования также прошли обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.
Следствие продолжается по статье о незаконном обращении с ядерными материалами. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
