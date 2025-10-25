В Грузии задержали граждан Китая, которые хотели незаконно приобрести уран

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:59 • 10165 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 17330 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 18142 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 25971 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 18749 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 18181 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32150 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48630 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37493 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38633 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
742мм
Популярные новости
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 16927 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствийPhoto25 октября, 07:41 • 13218 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 17582 просмотра
В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища25 октября, 10:05 • 3796 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 7568 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 17637 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 25974 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 36557 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 58505 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 52645 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 7652 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 16973 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 19961 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 22077 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 25110 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
MIM-104 Patriot
Truth Social

В Грузии задержали граждан Китая, которые хотели незаконно приобрести уран

Киев • УНН

 • 726 просмотра

В Тбилиси задержали трех граждан Китая, которые планировали незаконно приобрести два килограмма урана за 400 тысяч долларов. Они намеревались переправить уран в Китай через территорию россии.

В Грузии задержали граждан Китая, которые хотели незаконно приобрести уран

В столице Грузии Тбилиси задержали трех граждан Китая, которые пытались незаконно приобрести два килограмма урана. Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на первого заместителя главы Службы государственной безопасности Лашу Маградзе, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, граждане Китая планировали заплатить за товар 400 тысяч долларов. Как установило следствие, уран планировали нелегально переправить в Китай через территорию России.

Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, для осуществления преступного замысла привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и начал активный поиск ядерных материалов по всей стране. Координацию указанных действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы

- рассказал Маградзе.

Во время согласования деталей сделки Служба государственной безопасности получила оперативную информацию, которая позволила установить личности подозреваемых и задержать их. В рамках расследования также прошли обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.

Следствие продолжается по статье о незаконном обращении с ядерными материалами. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

В Грузию ввезли 250 кг героина под видом влажных салфеток23.10.25, 20:08 • 3226 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Обыск
Тбилиси
Китай
Грузия