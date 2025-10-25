В Грузии задержали граждан Китая, которые хотели незаконно приобрести уран

В столице Грузии Тбилиси задержали трех граждан Китая, которые пытались незаконно приобрести два килограмма урана. Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на первого заместителя главы Службы государственной безопасности Лашу Маградзе, пишет УНН.

По данным ведомства, граждане Китая планировали заплатить за товар 400 тысяч долларов. Как установило следствие, уран планировали нелегально переправить в Китай через территорию России.

Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, для осуществления преступного замысла привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и начал активный поиск ядерных материалов по всей стране. Координацию указанных действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы