У Грузії заявили про ймовірну причетність українських спецслужб до доставки вибухівки у країну

У Службі держбезпеки Грузії заявили, що ввезену до країни вибухівку водію нібито передали співробітники Служби безпеки України, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Встановлено, що на території України співробітники української спецслужби передали вибухову речовину водієві вантажівки Mercedes… Було сказано, що вона має провезти цю речовину на територію Грузії та передати конкретній особі, вказаній ними – заявили у Службі держбезпеки Грузії.

Як пише видання, сам водій стверджує, що віз вибухівку до росії, щоб влаштувати "Павутину 2" – відсилаючи до назви спецоперації 1 червня поточного року, коли Україна здійснила масштабну, зухвалу атаку на російські авіабази. Проте у Службі держбезпеки Грузії йому не вірять: "Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі", – кажуть у грузинському відомстві.

Виходячи з цього, СДБ Грузії перевіряє інші версії, включаючи можливий зв'язок місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня, і супутніми планами радикальних угруповань.

У Службі безпеки України наразі інформацію від Служби держбезпеки Грузії не коментували.

Двох українців затримали в Грузії: виявлено метадон

Додамо

11 вересня СДБ повідомила про затримання двох громадян України за ввезення до Грузії 2,4 кг гексогену. Стверджується, що один із обвинувачених у схованці фури провіз вибухівку через Румунію, Болгарію та Туреччину, а після перетину кордону у пункті "Сарпі", гексоген у нього забрав інший українець.

Обвинуваченим висунули звинувачення за частинами 3 та 4 статті 236 та частиною 4 статті 214 КК Грузії (незаконне придбання, зберігання, носіння, збут та ввезення до Грузії з порушенням митних правил вибухової речовини). За це передбачено позбавлення волі терміном до 9 років.

В одного затриманого також знайшли кокаїн. Додатково йому звинувачують "незаконне придбання та зберігання наркотичної речовини в особливо великому розмірі". Цей злочин карається позбавленням волі терміном від 20 років до безстрокового ув'язнення.

Видання нагадує, що це вже не перший випадок, коли в Грузії заявляють про затримання вантажу з великою кількістю вибухівки з України. Подібне сталося у лютому 2024 року. Тоді стверджувалося, що 14 кг пластикової вибухівки військового призначення С-4, замаскованих під автомобільні акумулятори, намагалися переправити у Воронеж. Організатором називали Андрія Шарашидзе, який балотувався у депутати Одеської міськради у 2020 році від партії "Слуга народу".

Тоді у СДБ Грузії заявляли, що задум переправлення вибухівки через Грузію нібито полягав у тому, щоб звинуватити країну після здійснення терактів на території рф. Така версія прозвучала на тлі регулярних заяв правлячої "Грузинської мрії" щодо спроб "втягування" країни у війну проти Росії.

Чи затримали тоді когось, неясно. Грузинські спецслужби обіцяли розкрити деталі "найближчим часом", проте жодних подробиць так і не було.