У Грузії заявили про ймовірну причетність українських спецслужб до доставки вибухівки у країну

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
11:55 • 7378 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 10180 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 11959 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 20012 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 14521 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15146 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38232 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39805 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52769 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 84482 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярнi новини
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 10072 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 10000 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 14830 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 28960 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 6500 перегляди
Публікації
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 7330 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 6574 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 19983 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 84468 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 57888 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 29454 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 76137 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 39191 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 45356 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 110606 перегляди
Актуальне
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

У Грузії заявили про ймовірну причетність українських спецслужб до доставки вибухівки у країну

Київ • УНН

 • 904 перегляди

📝 Редагувати новину

Служба держбезпеки Грузії заявила, що співробітники СБУ передали водію вантажівки Mercedes вибухівку для ввезення в Грузію. Водій стверджує, що нібито віз вибухівку до росії, але грузинська спецслужба йому не вірить.

У Грузії заявили про ймовірну причетність українських спецслужб до доставки вибухівки у країну

У Службі держбезпеки Грузії заявили, що ввезену до країни вибухівку водію нібито передали співробітники Служби безпеки України, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Встановлено, що на території України співробітники української спецслужби передали вибухову речовину водієві вантажівки Mercedes… Було сказано, що вона має провезти цю речовину на територію Грузії та передати конкретній особі, вказаній ними 

– заявили у Службі держбезпеки Грузії.

Як пише видання, сам водій стверджує, що віз вибухівку до росії, щоб влаштувати "Павутину 2" – відсилаючи до назви спецоперації 1 червня поточного року, коли Україна здійснила масштабну, зухвалу атаку на російські авіабази. Проте у Службі держбезпеки Грузії йому не вірять: "Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі", – кажуть у грузинському відомстві.

Виходячи з цього, СДБ Грузії перевіряє інші версії, включаючи можливий зв'язок місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня, і супутніми планами радикальних угруповань.

У Службі безпеки України наразі інформацію від Служби держбезпеки Грузії не коментували.

Двох українців затримали в Грузії: виявлено метадон26.07.25, 20:58 • 5687 переглядiв

Додамо

11 вересня СДБ повідомила про затримання двох громадян України за ввезення до Грузії 2,4 кг гексогену. Стверджується, що один із обвинувачених у схованці фури провіз вибухівку через Румунію, Болгарію та Туреччину, а після перетину кордону у пункті "Сарпі", гексоген у нього забрав інший українець.

Обвинуваченим висунули звинувачення за частинами 3 та 4 статті 236 та частиною 4 статті 214 КК Грузії (незаконне придбання, зберігання, носіння, збут та ввезення до Грузії з порушенням митних правил вибухової речовини). За це передбачено позбавлення волі терміном до 9 років.

В одного затриманого також знайшли кокаїн. Додатково йому звинувачують "незаконне придбання та зберігання наркотичної речовини в особливо великому розмірі". Цей злочин карається позбавленням волі терміном від 20 років до безстрокового ув'язнення.

Видання нагадує, що це вже не перший випадок, коли в Грузії заявляють про затримання вантажу з великою кількістю вибухівки з України. Подібне сталося у лютому 2024 року. Тоді стверджувалося, що 14 кг пластикової вибухівки військового призначення С-4, замаскованих під автомобільні акумулятори, намагалися переправити у Воронеж. Організатором називали Андрія Шарашидзе, який балотувався у депутати Одеської міськради у 2020 році від партії "Слуга народу".

Тоді у СДБ Грузії заявляли, що задум переправлення вибухівки через Грузію нібито полягав у тому, щоб звинуватити країну після здійснення терактів на території рф. Така версія прозвучала на тлі регулярних заяв правлячої "Грузинської мрії" щодо спроб "втягування" країни у війну проти Росії.

Чи затримали тоді когось, неясно. Грузинські спецслужби обіцяли розкрити деталі "найближчим часом", проте жодних подробиць так і не було.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Грузинська мрія
Служба безпеки України
Тбілісі
Болгарія
Румунія
Туреччина
Україна
Грузія