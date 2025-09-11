$41.210.09
12:34 • 1558 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 3338 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 4104 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 5980 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 10339 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 11706 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 17611 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 38416 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44588 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 98083 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
У Грузії заявили про затримання двох українців за нібито ввезення 2,4 кг потужної вибухової речовини

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Служба державної безпеки Грузії затримала двох громадян України, у яких виявили 2,4 кг гексогену, а також наркотики. Вибухівку везли з України через Румунію, Болгарію та Туреччину.

У Грузії заявили про затримання двох українців за нібито ввезення 2,4 кг потужної вибухової речовини

Служба державної безпеки Грузії повідомила про затримання двох громадян України, у яких нібито виявили 2,4 кг потужної вибухової речовини гексогену, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Як стверджує грузинське відомство, вибухівку знайшли у вантажівці марки Mercedes-Benz з українськими номерами, яка 10 вересня перетнула прикордонний пункт "Сарпі". За їхньою інформацією, захований у схованках гексоген везли до Грузії з України через Румунію, Болгарію та Туреччину.

Перший затриманий — водій вантажівки, українець М.С. Другий – Д.Ж., який забрав вибухівку зі схованок вже в Грузії.

За даними видання, під час обшуків у затриманих вилучили вісім мобільних телефонів, комп'ютери, електронні носії, великі суми готівки, SIM-картки різних операторів та наркотик кокаїн.

Грузія стверджує про запобігання транзиту вибухівки: нібито з Одеси до воронежа "для терактів"05.02.24, 12:53 • 24161 перегляд

Проти затриманих порушено кримінальні справи за статтями КК Грузії про незаконне придбання, зберігання та перевезення вибухових речовин, а також про наркотики.

У СДБ Грузії заявляють, що слідство має встановити кінцеве призначення вибухівки — перевіряються версії щодо підготовки теракту на території Грузії або використання країни як транзитного маршруту.

Додамо

У лютому минулого року СДБ Грузії повідомляла про ще один випадок затримання вантажу з великою кількістю вибухівки, що прибув з України. Тоді стверджувалося, що його намагалися переправити до росії. Організатором називали Андрія Шарашидзе, який балотувався у депутати Одеської міськради у 2020 році від партії "Слуга народу".

Чи затримали тоді когось, неясно. Грузинські спецслужби обіцяли розкрити деталі "найближчим часом", проте жодних подробиць так і не було.

Антоніна Туманова

