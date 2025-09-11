У Грузії заявили про затримання двох українців за нібито ввезення 2,4 кг потужної вибухової речовини
Київ • УНН
Служба державної безпеки Грузії затримала двох громадян України, у яких виявили 2,4 кг гексогену, а також наркотики. Вибухівку везли з України через Румунію, Болгарію та Туреччину.
Служба державної безпеки Грузії повідомила про затримання двох громадян України, у яких нібито виявили 2,4 кг потужної вибухової речовини гексогену, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
Як стверджує грузинське відомство, вибухівку знайшли у вантажівці марки Mercedes-Benz з українськими номерами, яка 10 вересня перетнула прикордонний пункт "Сарпі". За їхньою інформацією, захований у схованках гексоген везли до Грузії з України через Румунію, Болгарію та Туреччину.
Перший затриманий — водій вантажівки, українець М.С. Другий – Д.Ж., який забрав вибухівку зі схованок вже в Грузії.
За даними видання, під час обшуків у затриманих вилучили вісім мобільних телефонів, комп'ютери, електронні носії, великі суми готівки, SIM-картки різних операторів та наркотик кокаїн.
Проти затриманих порушено кримінальні справи за статтями КК Грузії про незаконне придбання, зберігання та перевезення вибухових речовин, а також про наркотики.
У СДБ Грузії заявляють, що слідство має встановити кінцеве призначення вибухівки — перевіряються версії щодо підготовки теракту на території Грузії або використання країни як транзитного маршруту.
Додамо
У лютому минулого року СДБ Грузії повідомляла про ще один випадок затримання вантажу з великою кількістю вибухівки, що прибув з України. Тоді стверджувалося, що його намагалися переправити до росії. Організатором називали Андрія Шарашидзе, який балотувався у депутати Одеської міськради у 2020 році від партії "Слуга народу".
Чи затримали тоді когось, неясно. Грузинські спецслужби обіцяли розкрити деталі "найближчим часом", проте жодних подробиць так і не було.