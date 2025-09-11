$41.210.09
12:34
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
В Грузии заявили о задержании двух украинцев за якобы ввоз 2,4 кг мощного взрывчатого вещества

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Служба государственной безопасности Грузии задержала двух граждан Украины, у которых обнаружили 2,4 кг гексогена, а также наркотики. Взрывчатку везли из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию.

В Грузии заявили о задержании двух украинцев за якобы ввоз 2,4 кг мощного взрывчатого вещества

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан Украины, у которых якобы обнаружили 2,4 кг мощного взрывчатого вещества гексогена, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Как утверждает грузинское ведомство, взрывчатку нашли в грузовике марки Mercedes-Benz с украинскими номерами, который 10 сентября пересек пограничный пункт "Сарпи". По их информации, спрятанный в тайниках гексоген везли в Грузию из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию.

Первый задержанный — водитель грузовика, украинец М.С. Второй – Д.Ж., который забрал взрывчатку из тайников уже в Грузии.

По данным издания, во время обысков у задержанных изъяли восемь мобильных телефонов, компьютеры, электронные носители, крупные суммы наличных, SIM-карты различных операторов и наркотик кокаин.

Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"05.02.24, 12:53 • 24161 просмотр

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК Грузии о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, а также о наркотиках.

В СГБ Грузии заявляют, что следствие должно установить конечное назначение взрывчатки — проверяются версии относительно подготовки теракта на территории Грузии или использования страны как транзитного маршрута.

Добавим

В феврале прошлого года СГБ Грузии сообщала о еще одном случае задержания груза с большим количеством взрывчатки, прибывшего из Украины. Тогда утверждалось, что его пытались переправить в Россию. Организатором называли Андрея Шарашидзе, который баллотировался в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии "Слуга народа".

Задержали ли тогда кого-то, неясно. Грузинские спецслужбы обещали раскрыть детали "в ближайшее время", однако никаких подробностей так и не было.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Государственная граница Украины
Слуга народа
Болгария
Румыния
Турция
Украина