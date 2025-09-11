В Грузии заявили о задержании двух украинцев за якобы ввоз 2,4 кг мощного взрывчатого вещества
Киев • УНН
Служба государственной безопасности Грузии задержала двух граждан Украины, у которых обнаружили 2,4 кг гексогена, а также наркотики. Взрывчатку везли из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию.
Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан Украины, у которых якобы обнаружили 2,4 кг мощного взрывчатого вещества гексогена, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Как утверждает грузинское ведомство, взрывчатку нашли в грузовике марки Mercedes-Benz с украинскими номерами, который 10 сентября пересек пограничный пункт "Сарпи". По их информации, спрятанный в тайниках гексоген везли в Грузию из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию.
Первый задержанный — водитель грузовика, украинец М.С. Второй – Д.Ж., который забрал взрывчатку из тайников уже в Грузии.
По данным издания, во время обысков у задержанных изъяли восемь мобильных телефонов, компьютеры, электронные носители, крупные суммы наличных, SIM-карты различных операторов и наркотик кокаин.
Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК Грузии о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, а также о наркотиках.
В СГБ Грузии заявляют, что следствие должно установить конечное назначение взрывчатки — проверяются версии относительно подготовки теракта на территории Грузии или использования страны как транзитного маршрута.
Добавим
В феврале прошлого года СГБ Грузии сообщала о еще одном случае задержания груза с большим количеством взрывчатки, прибывшего из Украины. Тогда утверждалось, что его пытались переправить в Россию. Организатором называли Андрея Шарашидзе, который баллотировался в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии "Слуга народа".
Задержали ли тогда кого-то, неясно. Грузинские спецслужбы обещали раскрыть детали "в ближайшее время", однако никаких подробностей так и не было.