В Грузии заявили о вероятной причастности украинских спецслужб к доставке взрывчатки в страну

В Службе госбезопасности Грузии заявили, что ввезенную в страну взрывчатку водителю якобы передали сотрудники Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Установлено, что на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы передали взрывчатое вещество водителю грузовика Mercedes… Было сказано, что она должна провезти это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному ими – заявили в Службе госбезопасности Грузии.

Как пишет издание, сам водитель утверждает, что вез взрывчатку в Россию, чтобы устроить "Паутину 2" – отсылая к названию спецоперации 1 июня текущего года, когда Украина осуществила масштабную, дерзкую атаку на российские авиабазы. Однако в Службе госбезопасности Грузии ему не верят: "Оперативные материалы на данном этапе указывают на единственное конечное место – один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", – говорят в грузинском ведомстве.

Исходя из этого, СГБ Грузии проверяет другие версии, включая возможную связь с местными выборами, назначенными в Грузии на 4 октября, и сопутствующими планами радикальных группировок.

В Службе безопасности Украины пока информацию от Службы госбезопасности Грузии не комментировали.

Добавим

11 сентября СГБ сообщила о задержании двух граждан Украины за ввоз в Грузию 2,4 кг гексогена. Утверждается, что один из обвиняемых в тайнике фуры провез взрывчатку через Румынию, Болгарию и Турцию, а после пересечения границы в пункте "Сарпи", гексоген у него забрал другой украинец.

Обвиняемым предъявили обвинения по частям 3 и 4 статьи 236 и части 4 статьи 214 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт и ввоз в Грузию с нарушением таможенных правил взрывчатого вещества). За это предусмотрено лишение свободы сроком до 9 лет.

У одного задержанного также нашли кокаин. Дополнительно ему предъявляют обвинение в "незаконном приобретении и хранении наркотического вещества в особо крупном размере". Это преступление наказывается лишением свободы сроком от 20 лет до пожизненного заключения.

Издание напоминает, что это уже не первый случай, когда в Грузии заявляют о задержании груза с большим количеством взрывчатки из Украины. Подобное произошло в феврале 2024 года. Тогда утверждалось, что 14 кг пластиковой взрывчатки военного назначения С-4, замаскированных под автомобильные аккумуляторы, пытались переправить в Воронеж. Организатором называли Андрея Шарашидзе, который баллотировался в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии "Слуга народа".

Тогда в СГБ Грузии заявляли, что замысел переправки взрывчатки через Грузию якобы заключался в том, чтобы обвинить страну после совершения терактов на территории РФ. Такая версия прозвучала на фоне регулярных заявлений правящей "Грузинской мечты" о попытках "втягивания" страны в войну против России.

Задержали ли тогда кого-то, неясно. Грузинские спецслужбы обещали раскрыть детали "в ближайшее время", однако никаких подробностей так и не было.