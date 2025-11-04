У Франції розпочали рослідування щодо TikTok через контент, що може підштовхувати до самогубства

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо TikTok через можливе поширення контенту, який пропагує самогубство. Слідство стосується роботи алгоритму платформи та контролю за безпечністю матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Розслідування було відкрито після звіту французького парламентського комітету, який розкритикував слабкий нагляд за контентом на платформі. У документі зазначено, що алгоритм TikTok може затягувати вразливих користувачів у цикл відео, пов’язаних із самогубствами.

Голова комітету, депутат Артур Делапорте, передав інформацію до прокуратури, що стало підставою для початку слідчих дій.

Паризька прокурорка Лор Беккуо доручила "Бригаді боротьби з кіберзлочинністю" провести розслідування. Воно охоплює роботу алгоритму TikTok та дотримання обов’язків щодо контролю контенту і повідомлення про можливі правопорушення.

Представники TikTok наразі не надали коментарів.

Нагадаємо

