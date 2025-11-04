ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Графики отключений электроэнергии
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 30319 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Во Франции начали расследование в отношении TikTok из-за контента, который может подталкивать к самоубийству

Киев • УНН

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении TikTok из-за возможного распространения контента, пропагандирующего самоубийство. Следствие касается работы алгоритма платформы и контроля за безопасностью материалов, после отчета французского парламентского комитета.

Во Франции начали расследование в отношении TikTok из-за контента, который может подталкивать к самоубийству

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении TikTok из-за возможного распространения контента, пропагандирующего самоубийство. Следствие касается работы алгоритма платформы и контроля за безопасностью материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Расследование было открыто после отчета французского парламентского комитета, который раскритиковал слабый надзор за контентом на платформе. В документе указано, что алгоритм TikTok может затягивать уязвимых пользователей в цикл видео, связанных с самоубийствами.

Глава комитета, депутат Артур Делапорт, передал информацию в прокуратуру, что стало основанием для начала следственных действий.

Парижская прокурор Лор Беккуо поручила "Бригаде по борьбе с киберпреступностью" провести расследование. Оно охватывает работу алгоритма TikTok и соблюдение обязанностей по контролю контента и сообщению о возможных правонарушениях.

Представители TikTok пока не предоставили комментариев.

Напомним

Россияне запустили волну фейковых видео, где якобы украинские военные под Покровском массово сдаются в плен. Эти видео созданы с помощью ИИ, об этом сообщили в ЦПД.

Алла Киосак

