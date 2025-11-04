Во Франции начали расследование в отношении TikTok из-за контента, который может подталкивать к самоубийству

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении TikTok из-за возможного распространения контента, пропагандирующего самоубийство. Следствие касается работы алгоритма платформы и контроля за безопасностью материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Расследование было открыто после отчета французского парламентского комитета, который раскритиковал слабый надзор за контентом на платформе. В документе указано, что алгоритм TikTok может затягивать уязвимых пользователей в цикл видео, связанных с самоубийствами.

Глава комитета, депутат Артур Делапорт, передал информацию в прокуратуру, что стало основанием для начала следственных действий.

Парижская прокурор Лор Беккуо поручила "Бригаде по борьбе с киберпреступностью" провести расследование. Оно охватывает работу алгоритма TikTok и соблюдение обязанностей по контролю контента и сообщению о возможных правонарушениях.

Представители TikTok пока не предоставили комментариев.

Напомним

