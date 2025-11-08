У Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи, з-під завалів дістали тіло чоловіка
Київ • УНН
У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи після нічної російської атаки. З-під завалів багатоповерхівки дістали тіло чоловіка, загалом загинуло 3 особи, постраждало 12, з них 2 дитини.
У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершені, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Загалом, внаслідок нічної російської атаки на Дніпро загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини.
Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки
