У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за жертвами масованої атаки рф
Київ • УНН
У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено жалобу за загиблими внаслідок масованої атаки рф. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що мешканців 72 осель дев'ятиповерхівки на проспекті Героїв буде відселено, а близько 54 квартир доведеться розібрати.
Завтра та післязавтра (9 та 10 листопада - ред.) за загиблими у Дніпрі оголошено жалобу
Деталі
За словами мера Дніпра, мешканців 72 осель девʼятиповерхівки на проспекті Героїв буде відселено.
Орієнтовно 54 квартири доведеться розібрати. Місто допоможе людям із тимчасовою орендою житла. Питання з опаленням вцілілих частин ( як і з подачею тепла на житломасиви Придніпровськ та Сонячний ) вже відпрацьовуються
Загалом по місту, за його словами, у будинках вибито близько 1,2 тис. вікон. Також є ушкодження покрівель та міжпанельних швів.
У 130-ліцеї на просп. Героїв, 38 розгорнуто штаб допомоги.
Усі, чиє майно зазнало ушкоджень, будь ласка, звертайтесь до адміністрації Соборного району. Там допоможуть подати документи на державну програму "єВідновлення". Із рештою працюємо
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло троє людей, ще одну особу шукають. Ймовірно, доведеться демонтувати два під'їзди будинку.