Кількість жертв удару рф по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 3
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло троє людей, ще одну особу шукають. Ймовірно, доведеться демонтувати два під'їзди будинку.
У Дніпрі, де російські війська вдарили по багатоповерхівці, відомо про вже трьох загиблих, повідомив мер міста Борис Філатов у Telegram у суботу, пише УНН.
Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти
З його слів, "скоріш за все, як на 118-му будинку, прийдеться демонтувати два підʼїзди".
росія випустила по Україні понад 450 дронів і 45 ракет: Зеленський після атаки рф вказав на потребу санкційної відповіді по російській енергетиці08.11.25, 10:33 • 1704 перегляди