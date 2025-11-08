Число жертв удара РФ по многоэтажке в Днепре возросло до 3
Киев • УНН
В результате российского удара по многоэтажке в Днепре погибли три человека, еще одного человека ищут. Вероятно, придется демонтировать два подъезда дома.
В Днепре, где российские войска ударили по многоэтажке, известно уже о трех погибших, сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram в субботу, пишет УНН.
Уже 3 человека погибли, еще одного не могут найти
По его словам, "скорее всего, как на 118-м доме, придется демонтировать два подъезда".
россия выпустила по Украине более 450 дронов и 45 ракет: Зеленский после атаки рф указал на необходимость санкционного ответа по российской энергетике08.11.25, 10:33 • 1514 просмотров