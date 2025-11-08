ukenru
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
08:59 • 22213 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 39498 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 65398 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 84976 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 76552 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 65449 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25779 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 70782 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 40508 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В Днепре 9 и 10 ноября объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки рф. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жителей 72 домов девятиэтажки на проспекте Героев будет отселено, а около 54 квартир придется разобрать.

В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рф

В Днепре 9 и 10 ноября объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки рф. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Завтра и послезавтра (9 и 10 ноября - ред.) по погибшим в Днепре объявлен траур 

- сообщил Филатов в Telegram.

Детали

По словам мэра Днепра, жители 72 домов девятиэтажки на проспекте Героев будут отселены.

Ориентировочно 54 квартиры придется разобрать. Город поможет людям с временной арендой жилья. Вопросы с отоплением уцелевших частей (как и с подачей тепла на жилмассивы Приднепровск и Солнечный) уже отрабатываются 

- сообщил Филатов.

Всего по городу, по его словам, в домах выбито около 1,2 тыс. окон. Также есть повреждения кровель и межпанельных швов.

В 130-м лицее на просп. Героев, 38 развернут штаб помощи.

Все, чье имущество пострадало, пожалуйста, обращайтесь в администрацию Соборного района. Там помогут подать документы на государственную программу "єВідновлення". С остальными работаем 

- резюмировал Филатов.

Напомним

В результате российского удара по многоэтажке в Днепре погибли трое человек, еще одного человека ищут. Вероятно, придется демонтировать два подъезда дома.

