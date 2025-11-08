В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рф

В Днепре 9 и 10 ноября объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки рф. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Завтра и послезавтра (9 и 10 ноября - ред.) по погибшим в Днепре объявлен траур

По словам мэра Днепра, жители 72 домов девятиэтажки на проспекте Героев будут отселены.

Ориентировочно 54 квартиры придется разобрать. Город поможет людям с временной арендой жилья. Вопросы с отоплением уцелевших частей (как и с подачей тепла на жилмассивы Приднепровск и Солнечный) уже отрабатываются

Всего по городу, по его словам, в домах выбито около 1,2 тыс. окон. Также есть повреждения кровель и межпанельных швов.

В 130-м лицее на просп. Героев, 38 развернут штаб помощи.

Все, чье имущество пострадало, пожалуйста, обращайтесь в администрацию Соборного района. Там помогут подать документы на государственную программу "єВідновлення". С остальными работаем