В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рф
Киев • УНН
В Днепре 9 и 10 ноября объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки рф. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жителей 72 домов девятиэтажки на проспекте Героев будет отселено, а около 54 квартир придется разобрать.
В Днепре 9 и 10 ноября объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки рф. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.
Завтра и послезавтра (9 и 10 ноября - ред.) по погибшим в Днепре объявлен траур
Детали
По словам мэра Днепра, жители 72 домов девятиэтажки на проспекте Героев будут отселены.
Ориентировочно 54 квартиры придется разобрать. Город поможет людям с временной арендой жилья. Вопросы с отоплением уцелевших частей (как и с подачей тепла на жилмассивы Приднепровск и Солнечный) уже отрабатываются
Всего по городу, по его словам, в домах выбито около 1,2 тыс. окон. Также есть повреждения кровель и межпанельных швов.
В 130-м лицее на просп. Героев, 38 развернут штаб помощи.
Все, чье имущество пострадало, пожалуйста, обращайтесь в администрацию Соборного района. Там помогут подать документы на государственную программу "єВідновлення". С остальными работаем
Напомним
В результате российского удара по многоэтажке в Днепре погибли трое человек, еще одного человека ищут. Вероятно, придется демонтировать два подъезда дома.