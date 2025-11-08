В Днепре завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов извлекли тело мужчины

В Днепре спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело мужчины, аварийно-спасательные работы завершены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В общей сложности, в результате ночной российской атаки на Днепр погибли 3 человека, пострадали 12 человек, среди них 2 ребенка.

Вражеский удар разрушил квартиры с 4 по 6 этажи.

Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники - резюмировали в ГСЧС.

В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рф