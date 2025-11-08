В Днепре завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов извлекли тело мужчины

ukenru
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Графики отключений электроэнергии
Генштаб ВСУ зафиксировал за сутки 181 боевое столкновение8 ноября, 07:06 • 17308 просмотра
США дали Венгрии освобождение от санкций против рф после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters8 ноября, 08:15 • 19569 просмотра
Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, рф атаковала преимущественно баллистикой8 ноября, 08:51 • 32850 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп8 ноября, 10:43 • 35786 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба11:44 • 38139 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 49291 просмотра
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 3082 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 30195 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 91459 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 36014 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 44413 просмотра
В Днепре завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов извлекли тело мужчины

Киев • УНН

В Днепре завершены аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки. Из-под завалов многоэтажки извлекли тело мужчины, всего погибло 3 человека, пострадало 12, из них 2 ребенка.

В Днепре завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов извлекли тело мужчины

В Днепре спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело мужчины, аварийно-спасательные работы завершены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В общей сложности, в результате ночной российской атаки на Днепр погибли 3 человека, пострадали 12 человек, среди них 2 ребенка.

Вражеский удар разрушил квартиры с 4 по 6 этажи.

Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники

- резюмировали в ГСЧС.

В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рф08.11.25, 15:55 • 2578 просмотров

