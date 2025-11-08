В Днепре завершили аварийно-спасательные работы, из-под завалов извлекли тело мужчины
Киев • УНН
В Днепре завершены аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки. Из-под завалов многоэтажки извлекли тело мужчины, всего погибло 3 человека, пострадало 12, из них 2 ребенка.
В Днепре спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело мужчины, аварийно-спасательные работы завершены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В общей сложности, в результате ночной российской атаки на Днепр погибли 3 человека, пострадали 12 человек, среди них 2 ребенка.
Вражеский удар разрушил квартиры с 4 по 6 этажи.
Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники
