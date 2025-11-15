У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС
Пошуково-рятувальні роботи у Деснянському районі Києва завершено. Внаслідок обстрілу дев'ятиповерхівки загинули шість осіб, п'ятеро отримали поранення, серед них дитина.
У суботу, 15 листопада у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок обстрілу рф дев’ятиповерхового будинку загинули шестеро людей, ще п’ятеро отримали поранення, серед них — одна дитина. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
Підрозділами ДСНС врятовано 17 людей, з яких 1 дитина. Надано психологічну допомогу 252 людям.
Рятувальники повідомили, що розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини.
В ніч на 14 листопада росія атакувала Україну 19 ракетами і 430 безпілотниками різних типів, ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей. Попри значні успіхи протиповітряної оборони, атака спричинила руйнування на 44 локаціях та призвела до загибелі й поранень мирних людей.
