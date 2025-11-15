$42.060.00
09:13 • 10180 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15307 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32640 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51291 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37921 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33625 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27859 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54970 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49523 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15 листопада, 03:21 • 4110 перегляди
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці15 листопада, 04:58 • 12586 перегляди
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку15 листопада, 05:29 • 6678 перегляди
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС Photo15 листопада, 05:46 • 7682 перегляди
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 707:49 • 10565 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54971 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49525 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 37035 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61637 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289642 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Ханно Певкур
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Китай
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 16912 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54971 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 21849 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 38288 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 33473 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС

Київ • УНН

 • 7850 перегляди

Пошуково-рятувальні роботи у Деснянському районі Києва завершено. Внаслідок обстрілу дев'ятиповерхівки загинули шість осіб, п'ятеро отримали поранення, серед них дитина.

У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС

У суботу, 15 листопада у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок обстрілу рф дев’ятиповерхового будинку загинули шестеро людей, ще п’ятеро отримали поранення, серед них — одна дитина. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

У Деснянському районі завершили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок російської атаки у 9-поверхівку загинули 6 людей. Постраждали 5 осіб, з яких 1 дитина

- йдеться у дописі.

Підрозділами ДСНС врятовано 17 людей, з яких 1 дитина. Надано психологічну допомогу 252 людям.

Рятувальники повідомили, що розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини.

Нагадаємо

В ніч на 14 листопада росія атакувала Україну 19 ракетами і 430 безпілотниками різних типів, ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей. Попри значні успіхи протиповітряної оборони, атака спричинила руйнування на 44 локаціях та призвела до загибелі й поранень мирних людей.   

У будинку на Троєщині, куди 14 листопада влучив "шахед", жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини15.11.25, 01:25 • 16287 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Київ