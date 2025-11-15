В Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы - ГСЧС

Поисково-спасательные работы в Деснянском районе Киева завершены. В результате обстрела девятиэтажки погибли шесть человек, пятеро получили ранения, среди них ребенок.

В субботу, 15 ноября, в Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы. В результате обстрела РФ девятиэтажного дома погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения, среди них — один ребенок. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН. В Деснянском районе завершили поисково-спасательные работы. В результате российской атаки в 9-этажку погибли 6 человек. Пострадали 5 человек, из которых 1 ребенок - говорится в сообщении. Подразделениями ГСЧС спасены 17 человек, из которых 1 ребенок. Оказана психологическая помощь 252 людям. Спасатели сообщили, что разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины. Напомним В ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину 19 ракетами и 430 беспилотниками различных типов, ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей. Несмотря на значительные успехи противовоздушной обороны, атака вызвала разрушения на 44 локациях и привела к гибели и ранениям мирных людей. В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи