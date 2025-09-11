У Чернігівській області зафіксували спалах сальмонельозу серед школярів: поліція розпочала перевірку
Київ • УНН
У Чернігівській області зафіксовано спалах сальмонельозу серед учнів одного з навчальних закладів. Поліція проводить перевірку, 10 дітей постраждали.
Поліція Чернігівщини проводить перевірку через випадки захворювання на сальмонельоз серед учнів одного з навчальних закладів, пише УНН із посиланням на ГУНП в Чернігівській області.
Деталі
У Чернігівській області зафіксовано захворювання на сальмонельоз серед учнів одного з навчальних закладів. Відомості про подію зареєстровані, за цим фактом поліція проводить перевірку
Контекст
За інформацією Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 10 вересня постраждали 10 дітей. Лабораторно підтверджено, що збудником спалаху стала сальмонела.
Раніше УНН писав, що на початку липня в Україні було зафіксовано два спалахи гострих кишкових інфекцій у Вінницькій та Чернівецькій областях, а також спалах сальмонельозу на Вінниччині. Всього захворіли 40 людей, з них 21 дитина, всі госпіталізовані.