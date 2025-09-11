В Черниговской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди школьников: полиция начала проверку
Киев • УНН
В Черниговской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди учащихся одного из учебных заведений. Полиция проводит проверку, 10 детей пострадали.
Полиция Черниговской области проводит проверку из-за случаев заболевания сальмонеллезом среди учащихся одного из учебных заведений, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Черниговской области.
Детали
В Черниговской области зафиксировано заболевание сальмонеллезом среди учащихся одного из учебных заведений. Сведения о происшествии зарегистрированы, по данному факту полиция проводит проверку
Контекст
В Черниговской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди учащихся одного из учебных заведений.
По информации Черниговского областного центра контроля и профилактики болезней по состоянию на 10 сентября пострадали 10 детей. Лабораторно подтверждено, что возбудителем вспышки стала сальмонелла.
Ранее УНН писал, что в начале июля в Украине были зафиксированы две вспышки острых кишечных инфекций в Винницкой и Черновицкой областях, а также вспышка сальмонеллеза в Винницкой области. Всего заболели 40 человек, из них 21 ребенок, все госпитализированы.