У адміністрації президента Польщі назвали "Північний потік-2" - "бомбою для євроінтеграції"

Деталі

“Я вважаю, що це рішення засноване на помилковій оцінці реальності. „Північний потік-2“ — це газова бомба, закладена під фундамент європейської інтеграції”, — стверджував він. За його версією, цей проект “дійсно підірве або може підірвати Європейський союз”.

Як вважає Щерскій, сумарний обсяг газу, який піде в Європу по двом ниткам “Північного потоку”, “створить залежність Німеччини від російських поставок, що означає політичний вплив Росії на зовнішню політику і економіку Європейського союзу”.

Раніше

Заступник прес-секретаря правлячої в Польщі партії “Закон і справедливість” (PiS) Радослав Фогель заявив, що Польща болісно відреагувала на заяву президента США Джо Байдена, який вказав, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” практично завершено і введення санкцій проти проекту було б контрпродуктивним для відносин США з Європою.

Напередодні Меркель закликала враховувати інтереси України в переговорах США і Німеччини по “Північному потоку-2”. Також вона повідомила, що Німеччина продовжить обговорювати з США питання реалізації проекту і що Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.

Контекст

Верховна Рада України на засіданні в п’ятницю, 21 травня, прийняла звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль щодо зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального введення санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

19 травня адміністрація Джо Байдена ввела і відразу припинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував глава комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік-2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер у четвер, 20 травня, ініціював законопроект про скасування рішень адміністрації президента Джозефа Байдена по газопроводу “Північний потік-2”.