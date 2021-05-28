У адміністрації президента Польщі назвали "Північний потік-2" - "бомбою для євроінтеграції"

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 7660 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 41336 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 128055 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165901 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 149124 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 153303 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105508 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87381 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 199528 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89333 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 166207 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 199522 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 292119 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457775 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12214 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37050 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42236 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42500 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43267 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

У адміністрації президента Польщі назвали "Північний потік-2" - "бомбою для євроінтеграції"

Київ • УНН

 • 13440 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Рішення президента США Джо Байдена відмовитися від введення санкцій проти трубопроводу “Північний потік-2” засноване на помилкових оцінках. Таку думку висловив в п’ятницю в ефірі Polskie Radio глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерскій, пише УНН.

У адміністрації президента Польщі назвали "Північний потік-2" - "бомбою для євроінтеграції"

Деталі

“Я вважаю, що це рішення засноване на помилковій оцінці реальності. „Північний потік-2“ — це газова бомба, закладена під фундамент європейської інтеграції”, — стверджував він. За його версією, цей проект “дійсно підірве або може підірвати Європейський союз”.

Як вважає Щерскій, сумарний обсяг газу, який піде в Європу по двом ниткам “Північного потоку”, “створить залежність Німеччини від російських поставок, що означає політичний вплив Росії на зовнішню політику і економіку Європейського союзу”.

Раніше

Заступник прес-секретаря правлячої в Польщі партії “Закон і справедливість” (PiS) Радослав Фогель заявив, що Польща болісно відреагувала на заяву президента США Джо Байдена, який вказав, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” практично завершено і введення санкцій проти проекту було б контрпродуктивним для відносин США з Європою.

Напередодні Меркель закликала враховувати інтереси України в переговорах США і Німеччини по “Північному потоку-2”. Також вона повідомила, що Німеччина продовжить обговорювати з США питання реалізації проекту і що Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.

Контекст

Верховна Рада України на засіданні в п’ятницю, 21 травня, прийняла звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль щодо зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального введення санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

19 травня адміністрація Джо Байдена ввела і відразу припинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував глава комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік-2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер у четвер, 20 травня, ініціював законопроект про скасування рішень адміністрації президента Джозефа Байдена по газопроводу “Північний потік-2”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40