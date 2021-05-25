Меркель закликала враховувати інтереси України у переговорах США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 35384 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 121554 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 160607 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 144188 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 150172 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 103658 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 86689 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 195165 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89174 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 288312 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 77195 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 18671 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 31650 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 40532 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 57091 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 161633 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 195111 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 288262 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 454416 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 439613 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 10835 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 35671 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40971 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 41301 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 42144 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Меркель закликала враховувати інтереси України у переговорах США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 29754 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Німеччина продовжить обговорювати з США питання реалізації проекту “Північний потік-2”; Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій. Про це заявила у вівторок журналістам канцлерка Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС, передає УНН.

Меркель закликала враховувати інтереси України у переговорах США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Цитата

“З Америкою напевно будуть ще дискусії і переговори з питання “Північного потоку-2”, — сказала вона, зазначивши, що Берлін вітає відмову Вашингтона від санкцій щодо оператора проекту — компанії Nord Stream 2 AG. “Адже ми так чи інакше дуже критично ставилися до екстериторіальних санкцій, незалежно від того, де вони застосовуються”, — додала канцлерка.

Меркель зазначила, що питання інвестицій і енергетичних зв’язків з РФ обговорювалося на саміті в ході дискусії в понеділок увечері. “Тут я сказала б, що ми не в односторонньому порядку залежимо від Росії, але є тісні енергетичні відносини”, — підкреслила вона. Канцлерка вказала на те, що поставки енергоресурсів здійснювалися і за часів холодної війни, і одночасно закликала враховувати інтереси України як країни-транзитера російського газу.

Контекст

Верховна Рада України на засіданні в п’ятницю, 21 травня, прийняла звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль щодо зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального введення санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

19 травня адміністрація Джо Байдена ввела і відразу припинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував глава комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік-2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер у четвер, 20 травня, ініціював законопроект про скасування рішень адміністрації президента Джозефа Байдена по газопроводу “Північний потік-2”.

Після інциденту з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасєвіча — у парламенті Великої Британії закликали зупинити газопровід “Ямал — Європа”, який проходить через Білорусь і зупинити будівництво “Північного потоку-2”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40