Меркель закликала враховувати інтереси України у переговорах США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Цитата

“З Америкою напевно будуть ще дискусії і переговори з питання “Північного потоку-2”, — сказала вона, зазначивши, що Берлін вітає відмову Вашингтона від санкцій щодо оператора проекту — компанії Nord Stream 2 AG. “Адже ми так чи інакше дуже критично ставилися до екстериторіальних санкцій, незалежно від того, де вони застосовуються”, — додала канцлерка.

Меркель зазначила, що питання інвестицій і енергетичних зв’язків з РФ обговорювалося на саміті в ході дискусії в понеділок увечері. “Тут я сказала б, що ми не в односторонньому порядку залежимо від Росії, але є тісні енергетичні відносини”, — підкреслила вона. Канцлерка вказала на те, що поставки енергоресурсів здійснювалися і за часів холодної війни, і одночасно закликала враховувати інтереси України як країни-транзитера російського газу.

Контекст

Верховна Рада України на засіданні в п’ятницю, 21 травня, прийняла звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль щодо зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального введення санкцій щодо будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

19 травня адміністрація Джо Байдена ввела і відразу припинила дію санкцій проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга. Вашингтон пояснив свою позицію “національними інтересами”. Рішення розкритикував глава комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес. Адміністрація Байдена раніше називала “Північний потік-2” “поганою ідеєю” і прикладом “шкідливого впливу Росії”, зазначив Менендес.

Сенатор-республіканець Кевін Крамер у четвер, 20 травня, ініціював законопроект про скасування рішень адміністрації президента Джозефа Байдена по газопроводу “Північний потік-2”.

Після інциденту з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасєвіча — у парламенті Великої Британії закликали зупинити газопровід “Ямал — Європа”, який проходить через Білорусь і зупинити будівництво “Північного потоку-2”.